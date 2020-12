Informationen zu späterem Attentäter erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 23.12.2020 (hib 1415/2020)

Berlin: (hib/STO) Mit dem Terroranschlag in Wien am 2. November 2020 befasst sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/25148). Wie sie darin ausführt, ist inzwischen bekannt, "dass der Attentäter Kujtim F. und sein Umfeld schon weit vor dem Anschlag in den Blick unterschiedlicher Polizeibehörden und Nachrichtendienste gelangt waren". Wissen will sie unter anderem, "welche einzelnen Informationen" nach Kenntnis der Bundesregierung wann von welchen Behörden "in welche ,inländischen' Datenbanken, die den deutschen Polizeien und Sicherheitsbehörden zur Verfügung stehen, betreffend den späteren Attentäters Kujtim F. eingepflegt" wurden.