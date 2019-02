Zeit: Mittwoch, 20. Februar 2019, 16.00 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung veranstaltet ein öffentliches Fachgespräch „Robotik in der Pflege“ am 20. Februar 2019, 16.00 Uhr, im Paul-Löbe-Haus.

Angesichts des demographischen Wandels und der steigenden Zahl Pflegebedürftiger geht der Ausschuss in einer Diskussion mit namhaften Expertinnen und Experten und Abgeordneten u.a. der Frage nach: Was können Roboter zu guter Pflege beitragen, und was sollen sie zukünftig leisten?

Die Berichterstattergruppe Technikfolgenabschätzung – Dr. Ernst Dieter Rossmann (Ausschussvorsitzender), Stephan Albani (CDU/CSU), René Röspel (SPD), Dr. Michael Espendiller (AfD), Mario Brandenburg (FDP), Ralph Lenkert (Die Linke.) und Dr. Anna Christmann (Bündnis 90/Die Grünen) – ist sich einig, dass die Gestaltung guter Pflege eine gemeinsame Aufgabe von Politik und Gesellschaft ist. Sie möchte mit dem öffentlichen Fachgespräch einen Beitrag dazu leisten, die gesellschaftliche Debatte über die Robotik in der Pflege zu fördern.

Detaillierte Informationen zur Veranstaltung und die fraktionsübergreifende Erklärung der Berichterstattergruppe finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses unter:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a18_bildung/technikfolgenabschaetzung/veranstaltungen

Hinweis: Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/presse/akkreditierung).

Die Sitzung wird zeitversetzt am 22.2. um 9 Uhr im Kanal 2 im Internet unter www.bundestag.de übertragen. Sie ist dann auch unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.