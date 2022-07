Parlamentarisches Freilichtkino an der Spree

Jeden Abend im Sommer bis zum Tag der Deutschen Einheit können Spaziergänger und Touristen im Parlamentsviertel in die Geschichte des Reichstagsgebäudes und des Parlamentarismus in unserem Land eintauchen. Die halbstündige Bild- und Klanginstallation mit dem Titel „Dem deutschen Volke – Eine parlamentarische Spurensuche. Vom Reichstag zum Bundestag“ wird auch in diesem Jahr an der Fassade des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses im Parlamentsviertel präsentiert.

Im Mittelpunkt der Film- und Lichtprojektion steht die enge Verknüpfung des Reichstagsgebäudes mit der wechselvollen deutschen Parlamentsgeschichte, von den Entwicklungen in der Kaiserzeit bis hin zu den Ereignissen der Gegenwart. Der Film zeichnet nach, wie das Reichstagsgebäude im Laufe der Jahre als Parlamentssitz erbaut, zerstört, wieder instandgesetzt, verhüllt und umgebaut wurde, um schließlich Ende der 1990er Jahre als gesamtdeutscher Parlamentssitz wieder aufzuleben.

Die Vorführung beginnt mit dem Anbruch der Dunkelheit (zurzeit 22.15 Uhr) und wird zweimal hintereinander gezeigt. Der Zuschauerbereich befindet sich auf der Freitreppe am südlichen Spreeufer in Höhe des Friedrich-Ebert-Platzes. Der Besuch ist kostenfrei. Das Freilichtkino an der Spree findet täglich bis zum 3. Oktober 2022 statt.

Viele tausend Zuschauer haben die Veranstaltung in den letzten Jahren besucht. Wir laden Sie auch in diesem Jahr ein, dabei zu sein und zentrale Momente deutscher Parlamentsgeschichte an Ort und Stelle zu erleben.

Näheres unter: www.bundestag.de/grossbildprojektion.