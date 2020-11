Medienvertreter können ab sofort bis Freitag, 11. Dezember 2020 die Jahresakkreditierung 2021 zur ständigen politisch-parlamentarischen Berichterstattung aus dem Deutschen Bundestag beantragen.

Die Jahresakkreditierung 2020 ist noch bis Ende Februar 2021 gültig.

Voraussetzung für die Erteilung einer Jahresakkreditierung ist grundsätzlich ein Nachweis einer ständigen Berichterstattung aus dem Deutschen Bundestages (Bestätigung der Redaktion und Arbeitsnachweise). Bei Mitgliedern der Bundespressekonferenz ist die Vorlage des BPK-Mitgliedausweises ausreichend. Grundlage für die Ausgabe der Ausweise sind die Hausordnung des Deutschen Bundestages, die Zugangs- und Verhaltensregeln sowie die zugehörigen Datenschutzregeln.

Das Antragsformular für die Jahresakkreditierung kann unter folgendem Link abgerufen werden: www.bundestag.de/presse/akkreditierung/akkreditierung2021-803218

Die ausgefüllten und unterschriebenen Anträge sind per Mail an akkreditierung@bundestag.de oder per Fax 030/227-36045 bzw. 030 227 36245 zu übermitteln. Bitte beachten Sie, dass auch auf diesem Wege eingereichte Anträge handschriftlich unterschrieben werden müssen.

Ausweisausgabe:

Beantragte Jahresakkreditierungen werden ab Mittwoch, 6. Januar 2021, bis 30. Juni 2021 in der Akkreditierungsstelle, Wilhelmstraße 65, Raum E 13 ausgestellt.

WICHTIG: Medienvertreter müssen bei der Abholung der Jahresakkreditierung einen gültigen Personalausweis oder Reisepass sowie einen gültigen Presseausweis vorlegen. Als Presseausweis wird ausschließlich der bundeseinheitliche Presseausweis akzeptiert. Herausgeber dieses Ausweises sind der Deutsche Journalisten Verband (DJV), die Gewerkschaft dju in ver.di, der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) sowie der Fotografenverband Freelens.

Darüber hinaus ist eine Rückgabe der Jahresakkreditierung 2020 erforderlich.

Für gelegentliche Berichterstattung aus dem Bundestag werden Kurzzeitakkreditierungen ausgegeben.

Rückfragen richten Sie bitte an die Mitarbeiterinnen der Stabsstelle Presse und Medien, Corinna Weber und Heidrun Vogel, Tel. 030 227 32929 bzw. -32924