Zum Tod von Valéry Giscard d’Estaing erklärt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble:

„Mit Valéry Giscard d’Estaing verliert Frankreich einen prägenden Staatsmann, Europa einen bedeutenden Gestalter und Deutschland einen verlässlichen politischen Freund. Ich erinnere mich lebhaft an die Begegnungen mit ihm als geschickten Diplomaten, überzeugten Liberalen und kultivierten Gesprächspartner. Spürbar war für mich dabei immer sein vitales Interesse an der Verständigung mit Deutschland, dem Land seiner Geburt, in das er 1945 als Befreier mit der Französischen Armee eingezogen war. Die Art, wie er die V. Republik auf einen Kurs der Modernisierung geführt und zugleich über den Erhalt der französischen Kultur und Tradition gewacht hat, hat mir stets imponiert.

Giscard d’Estaing stand in einer Zeit der Blockkonfrontation für die enge Zusammenarbeit der westlichen Staaten ein, und seinem Einsatz verdanken wir wichtige Schritte im Prozess des politischen Zusammenwachsens Europas. Mit dem Europäischen Währungssystem wurde in seiner Amtszeit als französischer Staatspräsident die Grundlage für die spätere Gemeinschaftswährung gelegt, daneben öffnete er den europäischen Staaten mit der Ausweitung der Rechte des Europäischen Parlaments und dem Verfassungskonvent unter seinem Vorsitz eine Perspektive für die Zukunft – oft gegen Vorbehalte und vielfache Widerstände. Wir sind dankbar für diese visionären Überlegungen zu einem handlungsfähigen Europa.“