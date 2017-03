Anhörung zur elektronischen Fußfessel für Gefährder

CDU/CSU und SPD wollen das Bundeskriminalamtgesetz (BKA-Gesetz) neu strukturieren. Ihren Gesetzentwurf (18/11163) hat der Bundestag am Freitag, 17. Februar 2017, erstmals beraten. Die Vorlage wurde zur federführenden Beratung an den Innenausschuss überwiesen.

Mit dem Gesetz wollen die Fraktionen ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 2016 umsetzen (Aktenzeichen: 1 BvR 966/09) und 1 BvR 1140/09). In deutsches Recht umgesetzt werden soll auch die EU-Richtlinie zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden "zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates".



Als Ziele des Gesetzentwurfs nennen die Fraktionen die Stärkung des Datenschutzes, die Harmonisierung, um den Informationsfluss zwischen den Polizeibehörden in Europa zu verbessern, und die Modernisierung des Bundeskriminalamtes als Zentralstelle, unter anderem nach dem Vorbild von Europol.

Karlsruhe: Teile des BKA-Gesetzes verfassungswidrig

Das Bundesverfassungsgericht hat den Angaben zufolge festgestellt, dass die Befugnisse des Bundeskriminalamtes zum Einsatz verdeckter Überwachungsmaßnahmen zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus im Grundsatz mit den Grundrechten des Grundgesetzes vereinbar sind. Gleichzeitig habe das Gericht das bestehende Bundeskriminalamtgesetz in Teilen für verfassungswidrig erklärt.

Es habe geurteilt, dass bei Maßnahmen, die tief in das Privatleben Betroffener hineinreichen, besondere Anforderungen an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu stellen sind. Die Befugnisse verlangten besondere Regelungen zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung sowie einen Schutz von Berufsgeheimnisträgern. Hinzu kämen Anforderungen an Transparenz, individuellen Rechtsschutz und datenschutzaufsichtliche Kontrolle sowie Löschungspflichten im Hinblick auf erhobene Daten.



"Einheitliches Verbundsystem mit zentraler Datenhaltung"

Vorgesehen ist, die informationstechnische Architektur der Behörde, vor allem das polizeiliche Informationssystem INPOL, neu zu strukturieren. Es solle ein einheitliches Verbundsystem mit zentraler Datenhaltung im Bundeskriminalamt geschaffen werden, um die verfassungsrechtlichen Vorgaben auch für die anderen Polizeien des Bundes und für die Polizeien der Länder erfüllen zu können.



Die Harmonisierung und Standardisierung der Informationsverarbeitung erfordert nach Darstellung der Fraktionen künftig eine Zentralstelle, die eine einheitliche Informationstechnik zur Verfügung stellt, Prozesse koordiniert und Diskussionsprozesse moderiert. Darüber hinaus solle das Bundeskriminalamtgesetz in systematischer Hinsicht überarbeitet werden. (vom/17.02.2017)