Anhörung zur Anpassung des Datenschutzrechts

Die Bundesregierung will das Datenschutzrecht novellieren. Der dazu vorgelegte „Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680“ (18/11325) stand am Donnerstag, 9. März 2017, im Mittelpunkt einer ersten Beratung im Bundestag, der den Gesetzentwurf zusammen mit einem Antrag der Linksfraktion mit dem Titel „Rechte der Bürgerinnen und Bürger im Datenschutz stärken“ (18/11401) zur federführenden Beratung an den Innenausschuss überwies.

Anpassung an EU-Vorgaben



Laut Bundesregierung ist die geplante Reform erforderlich, da Deutschland sein Datenschutzrecht bis Mai 2018 an das geänderte Datenschutzrecht der EU anpassen müsse. Kernstück des Gesetzentwurfs sei die Neustrukturierung des Bundesdatenschutzgesetzes. Es ergänze die neue europäische Datenschutz-Grundverordnung, die unmittelbar in Deutschland gilt.

Mit der Novellierung würden Gestaltungsspielräume genutzt, die die europäische Verordnung den Mitgliedstaaten einräumt, heißt es weiter. Daneben würden wesentliche Teile der Datenschutz-Richtlinie "Polizei und Justiz" umgesetzt.



Artikel-10-Gesetz soll neu gefasst werden

Weiter sehe der Gesetzentwurf Änderungen an einer Vielzahl von Gesetzen vor, die aus der Ablösung des bisherigen Bundesdatenschutzgesetzes resultieren. Geändert werden müssten so das Gesetz über den Militärischen Abschirmdienst und das Gesetz über den Bundesnachrichtendienst.



Neu gefasst werde auch das Gesetz zur Überprüfung von Personen, die sicherheitsempfindliche Tätigkeiten ausüben (Sicherheitsüberprüfungsgesetz) und das sogenannte Artikel-10-Gesetz.



Antrag der Linken



Die Linke will die Rechte Betroffener im Datenschutz stärken, indem auf Beschränkungen der Auskunftsrechte soweit wie möglich verzichtet wird. Die Möglichkeiten, personenbezogene Daten löschen zu lassen, sollten ausgeweitet werden.



Darüber hinaus will die Fraktion die Kompetenzen der Bundesdatenschutzbeauftragten stärken und auch gegenüber öffentlichen Stellen Sanktionsmöglichkeiten schaffen, um den Datenschutz effektiv durchsetzen zu können. (hau/09.03.2017)