Unabhängig von den gezahlten Rentenversicherungsbeiträgen in West- oder Ostdeutschland soll ab dem 1. Juli 2024 in ganz Deutschland ein einheitlicher Rentenwert gelten. Diesen Abschluss der sogenannten Rentenüberleitung, dem Rentenausgleich zwischen West und Ost, sieht ein Gesetzentwurf der Bundesregierung (18/11923) vor. Er wird zusammen mit einem Antrag der Fraktion Die Linke (18/10862) zur Verwirklichung der Renteneinheit und einem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum gleichen Rentenrecht in Ost und West (18/10039) in einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales diskutiert. Die Sitzung unter der Leitung von Kerstin Griese (SPD) findet am Montag, 15. Mai 2017, im Sitzungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin statt und dauert von 14 Uhr bis 15.30 Uhr.

Die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Renteneinheit herstellen

Nach der Wiedervereinigung sollte neben der Angleichung von Löhnen und Gehältern in den neuen Bundesländern auch eine schrittweise Angleichung der Rente umgesetzt werden. Die Bundesregierung hat nun einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem diese sogenannte Rentenüberleitung bis 2024 zum Abschluss kommen soll. Seit dem Gesetz zur Rentenüberleitung vom 1. Januar 1992 haben sich die Angleichungsprozesse verändert.



Durch weitere gesetzliche Änderungen erhalten Versicherte im Osten aktuell bei gleichhoher Beitragszahlung einen höheren Rentenbetrag als im Westen. In sieben Schritten soll es nun bis zum 1. Juli 2024 einen einheitlichen Rentenwert geben. Geplant ist laut dem Gesetzentwurf zudem eine stufenweise Beteiligung des Bundes bis 2025 an der Finanzierung der Rente.

Schnellere Angleichung des Rentenwerts

Eine schnellere Angleichung von Löhnen und Renten auf politischem Weg fordert die Fraktion Die Linke in ihrem Antrag „Renteneinheit verwirklichen - Lebensleistung anerkennen“. Dies soll durch einen steuerfinanzierten, stufenweisen Zuschlag geschehen, um die Rentenwerte zwischen Ost und West auszugleichen. Gefordert wird zudem, die Steigerung von Löhnen und Gehältern zu fördern.

Die Vereinheitlichung aller Bezugsgrößen bei der Berechnung der Renten zwischen Ost und West bis 2020 fordert auch die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen in ihrem Antrag zur Renteneinheit. Weitere Forderungen sind unter anderen, die in der Vergangenheit erworbenen Rentenansprüche unverändert zu erhalten und eine steuerfinanzierte Garantierente einzuführen. (lau/04.05.17)

Zeit: Montag, 15. Mai 2017, 14 bis 15.30 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, MELH 3.101

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (E-Mail: arbeitundsoziales@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.