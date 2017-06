Illegale Straßenrennen sollen von der Ordnungswidrigkeit zur Straftat werden. Das sieht ein Gesetzentwurf des Bundesrates (18/10145) vor, der am Mittwoch, 21. Juni 2017, im Mittelpunkt einer öffentlichen Anhörung des Rechtsausschusses steht. Die Sitzung unter Leitung von Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Die Länderkammer will im Paragrafen 315 des Strafgesetzbuches einen neuen Tatbestand einführen und die entsprechende Vorschrift in der Straßenverkehrsordnung ersetzen. Die Veranstaltung von oder Teilnahme an verbotenen Kraftfahrzeugrennen soll mit Geldstrafe oder bis zu zwei Jahren Haft sanktioniert werden. Bei schweren Personenschäden sollen bis zu zehn Jahre Haft verhängt werden können. Durch die Heraufstufung zur Straftat soll es zudem möglich werden, die Fahrzeuge der Beteiligten einzuziehen.

Antrag der Grünen

Die geladenen Sachverständigen sollen sich auch zu einem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen (18/12558) äußern. Darin heißt es, alle acht Minuten gebe es in Deutschland einen Schwerverletzten und alle sieben Stunden einen Toten wegen zu hoher Geschwindigkeit. Unter der Überschrift „Verkehrssicherheit erhöhen - Raserei und illegale Autorennen wirksam bekämpfen“ fordern die Grünen härtere Sanktionen im Strafgesetzbuch sowie im Straßenverkehrsgesetz.

So soll die Gefährdung von Leib oder Leben eines anderen Menschen durch zu schnelles Fahren grundsätzlich strafbar sein und nicht nur „an unübersichtlichen Stellen, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen oder Bahnübergängen“, wie es derzeit im Strafgesetzbuch heißt. In den Fällen, in denen andere nicht nur gefährdet, sondern tatsächlich geschädigt werden oder ums Leben kommen, soll zudem der Strafrahmen verschärft werden. Außerdem soll die Einziehung des Tatfahrzeugs sowie ein Fahrverbot bis zu zwölf Monaten ermöglicht werden. (pst/12.06.2017)

Zeit: Mittwoch, 21. Juni 2017, 18 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-32430, Fax: 030/227-36081, E-Mail: rechtsausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen