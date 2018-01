Die Situation beim Transport von lebenden Tieren steht im Mittelpunkt eines Antrags der FDP-Fraktion, der am Donnerstag, 18. Januar 2018, erstmals im Bundestag debattiert wird. Im Anschluss an die Debatte soll die Vorlage zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen werden. (eis/11.01.2018)