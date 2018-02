Liveübertragung: Donnerstag, 22. Februar, 14.05 Uhr

Ein Antrag der FDP für Cannabis-Modellprojekte sowie ein Gesetzentwurf der Linksfraktion zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes stehen am Donnerstag, 22. Februar 2018, im Zentrum einer 45-minütigen Debatte. Beide Vorlagen werden anschließend zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen. Die federführende Beratung des FDP-Antrags soll der Gesundheitsausschuss übernehmen. Ob dieser auch die federführende Beratung des Gesetzentwurfs der Linken übernimmt, ist aber noch strittig.

Initiativen der FDP und der Linken

Während Die Linke mit ihrem Gesetzentwurf das Betäubungsmittelgesetz so ändern will, dass künftig beim Besitz geringer Mengen von Cannabis von der Strafverfolgung abgesehen wird, spricht sich die FDP in ihrem Antrag (19/515) dafür aus, Modellprojekte für den freien Cannabis-Konsum zu ermöglichen. Der Kampf gegen den Cannabis-Konsum durch Repression sei gescheitert. Es sei deshalb an der Zeit, neue Wege in der Suchtprävention zu beschreiten, argumentiert die Fraktion.



In ihrer Vorlage fordert sie die Bundesregierung auf, die Grundlage für die Genehmigung von Modellprojekten zur kontrollierten Abgabe von Cannabis als Genussmittel zu schaffen. Bisherige Antragsteller sollten aktiv unterstützt werden. Andere Länder und Kommunen, die ein solches Modellprojekt umsetzen wollten, gelte es zu unterstützen und zu beraten. (sas/07.02.2018)