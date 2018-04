Liveübertragung: Donnerstag, 26. April, 9 Uhr

Ein Antrag von CDU/CSU, SPD und FDP mit dem Titel „70 Jahre Gründung des Staates Israel – In historischer Verantwortung unsere zukunftsgerichtete Freundschaft festigen“ (19/1823) steht am Donnerstag, 26. April 2018, zusammen mit einem gemeinsamen Antrag der Linken und von Bündnis 90/Die Grünen „70 Jahre Staat Israel“ (19/1850) auf der Tagesordnung des Bundestages. Nach einstündiger Debatte soll über die Anträge abgestimmt werden.

Die Staatsgründung Israels erfolgte am 14. Mai 1948. An diesen Tag lief das britische Mandat über Palästina aus und David Ben Gurion, der später der erste Ministerpräsident Israels wurde, rief im Stadtmuseum von Tel Aviv den jüdischen Staat aus.

Antrag von CDU/CSU, SPD und FDP

Die drei Fraktionen rufen die Bundesregierung unter anderem auf, die herausragenden Beziehungen und politischen Verbindungen zwischen Deutschland und Israel weiter zu erhalten, zu vertiefen, auszubauen und zu fördern. Auch solle die Regierung weiterhin für die Existenz und die legitimen Sicherheitsinteressen des Staates Israel als zentralem Prinzip der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik eintreten.

Darüber hinaus solle sich die Regierung für eine Lösung des Nahostkonflikts auf Basis einer Zweistaatenlösung einsetzen, einem jüdischen und demokratischen Staat Israel in anerkannten und dauerhaft sicheren Grenzen sowie einem unabhängigen, demokratischen und lebensfähigen palästinensischen Staat, die Seite an Seite in Frieden und Sicherheit leben. Dabei müsse sie vor allem den Kräften im Nahen und Mittleren Osten entgegenwirken, die das Existenzrecht Israels mit teils aggressiver Rhetorik infrage stellen oder die Sicherheit Israels offen bedrohten.

Antrag der Linken und Grünen

Auch Die Linke und die Grünen fordern die Regierung auf, die herausragenden Beziehungen und politischen Verbindungen zwischen beiden Ländern zu erhalten, zu vertiefen, auszubauen und zu fördern und für die Existenz und die Sicherheitsinteressen Israels aktiv einzutreten.

Einsetzen solle sie sich ferner für die Einhaltung des Völkerrechts durch alle Seiten sowie für eine Lösung des Nahostkonflikts auf Basis einer völkerrechtlichen Zweistaatenregelung für Israel und Palästina. Linke und Grüne plädieren ebenso dafür, Israels Bewerbung um eine nicht ständige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu unterstützen. Israelischen Bürgern wollen die Fraktionen überdies eine doppelte Staatsbürgerschaft in Deutschland ermöglichen. (vom/25.04.2018)