Das Thema Rüstungsgüter beschäftigt den Ausschuss für Wirtschaft und Energie am Mittwoch, 26. September 2018, in einer öffentlichen Anhörung. Dazu liegen Anträge der Fraktion Die Linke (19/1339) sowie von Bündnis 90/Die Grünen (19/1849) vor. Die Sitzung unter Leitung von Klaus Ernst (Die Linke) beginnt um 11 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Linke: Erteilte Exportgenehmigungen widerrufen

Die Linksfraktion fordert ein Exportverbot für Rüstungsgüter. Die Abgeordneten verlangen in ihrem Antrag von der Bundesregierung einen entsprechenden Gesetzentwurf, in dem auch ein Widerruf bereits erteilter Exportgenehmigungen vorgesehen ist.

Während der vergangenen Legislaturperiode seien so viele Rüstungsgüter wie nie zuvor exportiert worden – allen voran in Länder, die direkt in regionale Kriege und Krisen involviert seien, schreiben die Abgeordneten zur Begründung. Der von den Grünen avisierte Antrag trägt den Titel „Endlich ein Rüstungsexportkontrollgesetz vorlegen“.

Grüne fordern Rüstungsexportkontrollgesetz

Die Grünen fordern von der Bundesregierung ein Rüstungsexportkontrollgesetz, das die Entscheidungskriterien der politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern sowohl im Außenwirtschaftsgesetz als auch im Kriegswaffenkontrollgesetz verankert.

Die Umgehung deutscher Rüstungsexportkontrolle durch Produktion im Ausland und technische Unterstützung ausländischer Unternehmen solle beendet und der Genehmigungsvorbehalt für technische Unterstützung in der Außenwirtschaftsverordnung auf sämtliche Rüstungsgüter erstreckt werden. Für den Fall des Verstoßes gegen das Genehmigungserfordernis verlangt die Fraktion, einen Straftatbestand einzuführen. (pez/18.09.2018)

Zeit: Mittwoch, 26. September 2018, 11 bis 13 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-37708, Fax: 030/227-36708, E-Mail: wirtschaftsausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

