Liveübertragung: Freitag, 19. Oktober, 9 Uhr

Die Bundesregierung will bei der 2015 beschlossenen Mietpreisbremse nachbessern. Der dazu vorgelegte Entwurf für ein Mietrechtsanpassungsgesetz (19/4672) wird am Freitag, 19. Oktober 2018, gemeinsam mit einem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel: „Mietenanstieg stoppen, Mieterinnen und Mieter schützen, Verdrängung verhindern“ (19/4885) im Bundestag eine Stunde lang beraten. Anschließend werden die Vorlagen an die mitberatenden Ausschüsse unter Federführung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz überwiesen.

Modernisierungsumlage von elf auf acht Prozent absenken

Der Regierungsentwurf sieht unter anderem vor, dass Mieter künftig aufgrund einer neuen vorvertraglichen Auskunftsverpflichtung des Vermieters bereits bei Begründung des Mietverhältnisses erfahren sollen, ob der Vermieter sich auf eine Ausnahme berufen kann. Eine nach seiner Ansicht zu hohe Miete muss der Mieter dem Vermieter in Zukunft nur noch in einfacher Weise mitteilen („rügen").

Weiter sieht der Entwurf vor, den Umlagesatz, mit dem der Vermieter die Kosten einer Modernisierung an die Mieter weitergeben kann, in Gebieten, in denen die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist für die Dauer von zunächst fünf Jahren von elf Prozent auf acht Prozent abzusenken. Des Weiteren wird zum Schutz der Mieter vor dem sogenannten Herausmodernisieren und zur Eindämmung der Gentrifizierung von Quartieren ein neuer Ordnungswidrigkeitentatbestand über die Durchführung einer baulichen Veränderung in missbräuchlicher Weise in das Wirtschaftsstrafgesetz 1954 eingefügt.

Linke: Mietpreisbremse in den meisten Fällen wirkungslos

Die Fraktion Die Linke fordert in ihrem Antrag eine umfassende Reform des Mietrechts. Diese solle unter anderem eine Verbesserung der Mietpreisbremse, die Begrenzung von Mieterhöhungen in bestehenden Mietverhältnissen, die Reduzierung von Mietsteigerungen nach Modernisierung auf ein Minimum, die Sanktionierung von Verstößen gegen die Rechte von Mietern und die Ausweitung des Schutzes für Mieter vor Kündigung und Wohnungsverlust enthalten.

Zur Begründung heißt es, die Entwicklung der Mieten steige seit vielen Jahren steil nach oben und habe sich von der Entwicklung der Löhne entkoppelt. Die Mietpreisbremse, die diese Entwicklung stoppen sollte, habe sich in den meisten Fällen als wirkungslos erwiesen. Nur mit einer umfassenderen Reform des Mietrechts und einer deutlichen Stärkung der Mieterrechte werde es gelingen, den Mietwohnungsmarkt für Spekulationen unattraktiv zu machen und Mietenexplosion und Verdrängung zu verhindern. (mwo/hau/13.10.2018)