Vom 23. bis 26. Juni 2018 findet im Deutschen Bundestag erneut die Veranstaltung „Jugend und Parlament“ statt. 355 Jugendliche werden in einem Planspiel das parlamentarische Verfahren nachstellen. Dafür wurden sie von Mitgliedern des Bundestages nominiert. Die Teilnehmer im Alter von 17 bis 20 Jahren übernehmen für vier Tage die Rollen von Abgeordneten und werden vier Gesetzesinitiativen simulieren.



Zur Debatte stehen Entwürfe zu chancengleichen Bewerbungen, zur Einführung von Pfand auf Kaffeebechern, zur Einführung von Elementen direkter Demokratie sowie zur Ausweitung der Beteiligung deutscher Streitkräfte an einer EU-geführten Militäroperation im fiktiven Staat Sahelien.



Die Jugendlichen aus ganz Deutschland lernen dabei die Arbeit der Abgeordneten kennen – in Landesgruppen, Fraktionen, Arbeitsgruppen und Ausschüssen. Bei der abschließenden Debatte im Plenarsaal werden 48 Redner aus allen Spielfraktionen ans Pult treten und versuchen, Mehrheiten für ihre politischen Anliegen zu gewinnen.

Im Anschluss an die Simulation diskutieren die Teilnehmer mit den Spitzenvertretern der Bundestagsfraktionen, wie realitätsgetreu Jugend und Parlament die parlamentarische Arbeit abbildet.

Die wichtigsten Termine im Reichstagsgebäude:

Samstag, 23. Juni, 18 Uhr : Begrüßung der Teilnehmer durch Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich (Plenarsaal)

: Begrüßung der Teilnehmer durch Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich (Plenarsaal) Sonntag, 24. Juni, 9 Uhr : Fraktions- und Ausschusssitzungen (Fraktionsebene)

: Fraktions- und Ausschusssitzungen (Fraktionsebene) Montag, 25. Juni, 9 Uhr : Erste Plenarsitzung unter der Leitung von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann

: Erste Plenarsitzung unter der Leitung von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann Dienstag, 26. Juni, 9 Uhr : Zweite Plenarsitzung unter der Leitung der Bundestagsvizepräsidentinnen und -präsidenten Petra Pau, Wolfgang Kubicki, Thomas Oppermann und Claudia Roth (Plenarsaal)

: Zweite Plenarsitzung unter der Leitung der Bundestagsvizepräsidentinnen und -präsidenten Petra Pau, Wolfgang Kubicki, Thomas Oppermann und Claudia Roth (Plenarsaal) Dienstag, 26. Juni, 12 Uhr : Schlusswort des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (Plenarsaal)

: Schlusswort des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (Plenarsaal) Dienstag, 26. Juni, 13 Uhr:

Abschlussdiskussion im Plenarsaal mit

Nadine Schön, stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,

Andrea Nahles, Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion,

Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion,

Christian Lindner, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion,

Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE,

Anton Hofreiter, Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und

Ulrich Lange, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die CSU-Landesgruppe.



Es moderiert Thomas Baumann vom ARD-Hauptstadtstudio.



„Jugend im Parlament“ wird im Parlamentsfernsehen unter

https://www.bundestag.de/mediathek übertragen.

