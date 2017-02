Der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ des Familienausschusses bespricht am Mittwoch, 15. Februar 2017, die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen des siebten Altenberichts der Bundesregierung (18/10210) in öffentlicher Sitzung mit dem Vorsitzenden der Sachverständigenberichtskommission, Prof. Dr. Andreas Kruse. Die Sitzung unter Vorsitz von Willi Brase (SPD) beginnt um 17 Uhr im Sitzungssaal E 400 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Dabei soll es vor allem um das Engagement älterer Menschen und die Rolle des bürgerschaftlichen Engagements im Rahmen der von der Kommission vorgeschlagenen neuen Strukturen der Mitverantwortung und Sorge auf lokaler Ebene gehen. (vom/08.02.2017)

Zeit: Mittwoch, 15. Februar 2017, 17 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-33582, Fax: 030/227-36581, E-Mail: buergerschaftliches.engagement@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.