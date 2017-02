Bundeskanzlerin Angela Merkel als Zeugin in den NSA-Ausschuss geladen

Der 1. Untersuchungsausschuss (NSA) erreicht in der nächsten Sitzungswoche das Ende und mit der Vernehmung von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel auch den protokollarischen Höhepunkt seiner knapp dreijährigen Ermittlungstätigkeit. Für Montag, 13. Februar 2017, sind Kanzleramtschef Peter Altmaier und der Geheimdienstbeauftragte der Bundesregierung, Staatssekretär Klaus-Dieter Fritsche, ab 11.30 Uhr als Zeugen in den Sitzungssaal 2.600 des Berliner Paul-Löbe-Hauses geladen. Die Kanzlerin wird am Donnerstag, 16. Februar 2017, vor dem Ausschuss auftreten. Auch ihr Regierungssprecher Steffen Seibert soll an einem der beiden Termine sein mögliches Wissen über geheimdienstliche Verstrickungen preisgeben.



Abweichend von der Regel findet die Sitzung am Montag im Sitzungssaal 2.600, am Donnerstag wieder im Europasaal 4.900 des Berliner Paul-Löbe-Hauses statt. Die öffentlichen Vernehmungen unter Vorsitz von Prof. Dr. Patrick Sensburg (CSU/CSU) beginnen wie üblich um 11.30 Uhr.

Spitzelaktivitäten gegen befreundete Staaten

Unter den Geladenen ist Fritsche derjenige mit den vielfältigsten Erfahrungen in der Welt der Schlapphüte und zugleich der einzige, den der Ausschuss bereits gehört hat. Der mittlerweile 63-jährige Verwaltungsjurist war Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt und Staatssekretär im Innenministerium. Ein erstes Mal hatte er dem Ausschuss am 18. Juni 2015 berichtet.

Ein Schwerpunkt der Diskussion mit allen vier Zeugen wird ein Thema sein, das die Abgeordneten seit Wochen vorrangig beschäftigt. Gemeint sind die Spitzelaktivitäten des Bundesnachrichtendienstes (BND) gegen Personen und Einrichtungen befreundeter Staaten und die mit diesem Befund scharf kontrastierenden Einlassungen der Bundesregierung im Sommer und Herbst 2013. Vor dem Hintergrund der Snowden-Affäre hatte es damals nicht an Bekundungen gefehlt, dass die in Deutschland politisch Verantwortlichen solche Lauschangriffe energisch verurteilten.

„Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht“

Den Anfang hatte Regierungssprecher Seibert gemacht, der am 1. Juli Berichte kommentierte, die amerikanische National Security Agency (NSA) habe europäische Botschaften und EU-Einrichtungen abgehört. Wenn sich das bestätige, meinte Seibert, „dann müssen wir ganz klar sagen: Abhören von Freunden ist inakzeptabel. Das geht gar nicht.“ Mit ähnlichen Worten kam in ihrer Sommerpressekonferenz am 19. Juli die Kanzlerin auf das Thema zu sprechen. Auf die Frage, ob sie beim Telefonieren nicht neuerdings ständig das Gefühl habe, die Amerikaner hörten mit, antwortete sie zunächst mit nein und setzte hinzu: „Um jetzt noch einmal klar etwas dazu zu sagen (…): Das fällt in die Kategorie dessen, dass man das unter Freunden nicht macht. Das geht nicht.“

Am 14. August war es dann wieder Seibert, der seine Ansichten über Lauschangriffe auf europäische Botschaften bekräftigte: „Wenn diese Vorwürfe stimmten (…), dann müsste man sagen: Das geht gar nicht. So können wir nicht miteinander umgehen.“ Zum geflügelten Wort geronnen ist schließlich jener Satz, den Angela Merkel am 24. Oktober bei der Ankunft vor dem EU-Ratsgebäude in Brüssel in die bereitgehaltenen Mikrofone sprach. Kurz zuvor hatte sie erfahren, dass die NSA vermutlich ihr Mobiltelefon angezapft hatte: „Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.“

Von jedem Teilnehmer eine andere Version

Beim BND soll diese Äußerung die Wirkung eines Bombeneinschlags gehabt haben. Der damalige Präsident Gerhard Schindler erhielt eine Warnung, dass auch im eigenen Hause die Ausforschung von Zielen mit EU- und Nato-Bezug gängige Praxis sei. Schindler entschloss sich, das Kanzleramt zu informieren. Über dieses Gespräch am 28. Oktober hat der Ausschuss von jedem Teilnehmer eine andere Version gehört.



Der damalige Kanzleramtschef Ronald Pofalla erklärte, Schindler habe sich in vagen Andeutungen ergangen, weswegen er, Pofalla, einen Bericht angefordert habe. Geheimdienstkoordinator Günter Heiß erinnerte sich nur an wenige Einzelfälle, die Schindler genannt habe, nicht aber an einen Berichtswunsch Pofallas. Beide bestätigten, dass sie ihr Wissen für sich behielten.

„Technische und organisatorische Defizite beim BND“

Weder Altmaier soll etwas erfahren haben, als er im Dezember 2013 die Leitung des Kanzleramts übernahm, noch Fritsche, der einen Monat später Geheimdienstbeauftragter im Rang eines Staatssekretärs wurde. Sie wollen erst im März 2015 aus allen Wolken gefallen sein, als umfangreiche Listen dubioser Selektoren der NSA wie des BND auftauchten.



Am 20. März stattete Altmaier daraufhin der BND-Zentrale einen Besuch ab und ließ Seibert später eine grimmige Pressemitteilung in die Welt schicken: „Im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht hat das Bundeskanzleramt technische und organisatorische Defizite beim BND identifiziert.“ (wid/03.02.2017)

Zeit: Montag, 13. Februar 2017, 11.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600



Zeit: Donnerstag, 16. Februar, 11.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 30. September, 13 Uhr, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat

(Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Zeugen

Montag, 13. Februar:

Peter Altmaier , Minister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes

, Minister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes Klaus-Dieter Fritsche, Staatssekretär, Geheimdienstbeauftragter der Bundesregierung

Donnerstag, 15. Februar:



Dr. Angela Merkel , Bundeskanzlerin

, Bundeskanzlerin Steffen Seibert, Regierungssprecher (falls nicht bereits am 13. Februar)