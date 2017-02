BfV-Präsident Maaßen und Vorgänger Fromm im NSU-II-Ausschuss

Der 3. Untersuchungsausschuss (NSU II) des Bundestages wird am Donnerstag, 16. Februar 2017, unter anderem den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Dr. Hans-Georg Maaßen, und seinen Amtsvorgänger Heinz Fromm als Zeugen anhören. Die Sitzung findet unter Leitung von Clemens Binninger (CDU/CSU) im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe Hauses in Berlin statt und beginnt diesmal mit einer nicht öffentlichen Vernehmung um 9.30 Uhr. Der öffentliche Teil der Zeugenbefragungen ist auf etwa 12 Uhr angesetzt.

Ex-BfV-Präsident Heinz Fromm geladen

Heinz Fromm war insgesamt zwölf Jahre lang Präsident des BfV. Im Juli 2012 trat er von seinem Amt zurück, nachdem bekannt geworden war, dass unmittelbar nach der Enttarnung der rechten Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) im November 2011 mehrere Akten zu V-Personen im BfV geschreddert worden waren.



Nach bisherigen Erkenntnissen standen die Akten im Zusammenhang mit der sogenannten „Operation Rennsteig“, in deren Rahmen zwischen 1996 und 2003 mehrere Rechtsextremisten aus dem Heimatumfeld des NSU in Thüringen als V-Männer angeworben worden waren. Ob die rekrutierten Spitzel womöglich Informationen über den NSU lieferten, ist dabei eine der Fragen, die die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse nach wie vor beschäftigt.

„Aktion Konfetti“ erneut Thema

Zu den damaligen Vorgängen ist Fromm unter anderem kurz nach seinem Rücktritt im Juli 2012 vom ersten NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages befragt worden. Fromm räumte damals Fehler ein und sprach angesichts der 13 Jahre währenden, bundesweiten Verbrechensserie des NSU von „einer schweren Niederlage für die deutschen Sicherheitsbehörden.“ Das weitreichende Versagen führte er unter anderem auf einen mangelnden Informationsaustausch unter den Behörden zurück. Zugleich beteuerte er, die Aktenvernichtungen seien ohne seine Kenntnis erfolgt; über den genauen Zeitpunkt der Schredderaktion sei er erst nachträglich im Juni 2012 unterrichtet worden.

Der unter dem Decknamen „Lothar Lingen“ firmierende Referatsleiter, der als Hauptverantwortlicher für die Schredderaktion im BfV gilt, war damals ebenfalls als Zeuge geladen und ist im September 2016 noch einmal vom laufenden NSU-II-Ausschuss vernommen worden. Beide Male schwieg Lingen über die genauen Hintergründe der Schredderaktion und berief sich auf sein Aussageverweigerungsrecht. Die Recherchen einzelner Ausschussmitglieder haben allerdings ergeben, dass Lingen im Oktober 2014 in einer Befragung gegenüber dem Bundeskriminalamt (BKA) und einem Bundesanwalt (GBA) eingeräumt hat, über die Brisanz der Akten im Bilde gewesen zu sein und diese vernichtet zu haben, um möglichen Schaden vom BfV abzuwenden.

Akten kaum mehr rekonstruierbar

Die spät aufgetauchte Aussage lässt auch erneuten Zweifel daran aufkommen, dass Lingen, wie bisher angenommen, eigenmächtig ohne die ausdrückliche Weisung oder Billigung seiner Vorgesetzten gehandelt hat. Als damaliger Behördenleiter wird Fromm hierzu Rede und Antwort stehen müssen. Auch konnte bisher nicht abschließend geklärt werden, wie viele V-Mann-Akten tatsächlich im Reißwolf landeten und wie viele der geschredderten Dokumente rekonstruiert werden konnten. Der Ausschuss hat diesbezüglich mehrfach kritisiert, dass der ursprüngliche Umfang der Akten aufgrund von Schwärzungen, fehlender Paginierungen und Seitennummerierungen kaum mehr nachprüfbar sei.

Wie Fromm ist auch dessen Nachfolger Hans-Georg Maaßen ein wiederkehrender Gast in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. Im ersten NSU-Ausschuss des Bundestages vertrat Maaßen noch die Bundesregierung als Stabsleiter Terrorismusbekämpfung des Bundesministeriums des Innern. Im Juli 2016 war Maaßen dann als BfV-Präsident im zweiten NSU-Ausschuss zu Gast, um Fragen zu den neu aufgetauchten Handys und Sim-Karten des langjährigen V-Manns des BfV, Thomas Richter alias „Corelli“, zu beantworten.

Der rätselhafte V-Mann Corelli

Richter ist nach wie vor eine der rätselhaftesten Figuren im NSU-Komplex und womöglich der V-Mann, der dem NSU-Trio am nächsten kam. Richter soll bereits zu Wehrdienstzeiten mit dem NSU-Terroristen Uwe Mundlos bekannt gewesen sein. Seine Kontaktdaten finden sich außerdem auf einer Telefonliste, die 1998 in der frühen Bombenwerkstatt des NSU-Trios in Jena sichergestellt wurde. Im Jahr 2005 soll Richter seinem V-Mann-Führer eine CD mit der Aufschrift „NSU/NSDAP“ übergeben haben. Wie mehrere Vertreter des BfV vor dem Ausschuss betont haben, wusste man mit dem Kürzel damals aber nichts anzufangen. Belastbare Hinweise darauf, dass Richter selbst über den NSU Bescheid wusste, gibt es bisher nicht.

Im September 2012 wurde Richter als Geheimdienstquelle enttarnt. Anfang April 2014 starb er unter bisher nicht vollständig geklärten Umständen. Die Abgeordneten werden Maaßen unter anderem fragen wollen, welche Maßnahmen das BfV nach Richters Tod unternahm und warum Richter zunächst ohne das Wissen seiner Familie unter falschem Namen bestattet werden sollte.



Voraussichtlich kurz wird der Ausschuss im Anschluss den Zeugen M.T., Kriminalhauptkommissar des Landeskriminalamtes Berlin, zu weiteren möglichen Querverbindungen zwischen V-Personen und dem NSU-Umfeld befragen. (fza/10.02.2016)

Zeit: Donnerstag, 16. Februar 2017, etwa 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600



Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums bis Mittwoch, 8 Uhr, anmelden

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat anmelden.



