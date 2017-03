Der Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestages will Dr. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) am Mittwoch, 8. März 2017, als voraussichtlich letzte Zeugin befragen. Vorbehaltlich der Beschlussfassung am Montag, 6. März, ist die Vernehmung Merkels durch den Ausschuss unter Vorsitz von Herbert Behrens (Die Linke) ab 14 Uhr im Paul-Löbe-Haus in Berlin, Sitzungssaal E 600, geplant.

Für die Automobilindustrie als eine der wichtigsten Branchen in Deutschland ist die Bundeskanzlerin ein wichtiger Ansprechpartner. Der Besuch der Internationalen Automobilausstellung (IAA) gehört zu den Routineterminen eines Regierungschefs. Regelmäßig trifft sich Merkel mit den Vorstandschefs deutscher Hersteller. Der ehemalige VW-Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn soll einem Stern-Bericht zufolge jeweils im Januar oder März 2015 um ein Gespräch gebeten haben. Sie hätten etwa 45 Minuten gedauert, Protokolle gebe es keine. Kurz vor seinem Rücktritt am 23. September 2015 telefonierte Winterkorn mit Merkel. Fünf Tage zuvor war die Manipulation der Diesel-Abgaswerte in den USA bekannt geworden.

Treffen und Telefonat mit Winterkorn

Die Abgeordneten dürften sich für Details des Telefonats interessieren. Sechs Tage zuvor hatten sich Merkel und Winterkorn noch auf der IAA am VW-Stand getroffen. Das war einen Tag, bevor die US-Umweltbehörde EPA ihre Vorwürfe gegen den VW-Konzern öffentlich machte. Einige Wochen später hatte sich Merkel zuversichtlich gezeigt, dass der Skandal nicht die gesamte deutsche Automobilindustrie erfasst. Die Marke "Made in Germany" sei nicht beschädigt, sagte sie im Video-Podcast vom 31. Oktober 2015. Und auch VW könne die Sache überwinden, wenn es transparent aufkläre und seine Strukturen so gestalte, dass so etwas nicht nochmal passieren könne.

Das Bekanntwerden der VW-Affäre fiel auch in die Endphase der Verhandlungen auf europäischer Ebene über Abgas-Grenzwerte für RDE-Straßentests, die ab September 2017 gelten sollen. Ende Oktober 2015 stand die Einigung, die deutlich weniger streng ausfiel als von der EU-Kommission vorgeschlagen. Auch das Kanzleramt war involviert. Einerseits schickten der Verband der Automobilindustrie und die bayerische Staatsregierung ihre Vorstellungen in die Regierungszentrale. Vor der Einigung sollen nach Medienberichten Merkel und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker miteinander telefoniert haben.

Beschwerde bei Schwarzenegger

Von Interesse sind für den Ausschuss aber auch Vorgänge, die mehrere Jahre zurückliegen. Am 14. April 2010 traf Merkel bei einer US-Reise den kalifornischen Gouverneur Arnold Schwarzenegger. Dabei war auch die Chefin der Umweltbehörde des Bundesstaates, Mary Dolores Nichols. Nach deren Worten hat sich die Kanzlerin über die strengen Standards für Dieselautos beklagt, was den deutschen Herstellern schade. Nichols steht dem Ausschuss am 6. März per Videokonferenz Rede und Antwort.

Aktuell sorgt Merkels Eintreten für deutsche Autohersteller in China für Schlagzeilen. Im September wurden Pläne Pekings bekannt, den Produzenten auf dem weltgrößten Automarkt ab 2018 Quoten für Elektroautos vorzuschreiben. Der damalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) mahnte bei einem China-Besuch im Oktober mehr Zeit für die Hersteller an. Nun hat China die Gesetzentwürfe entschärft, laut "Handelsblatt" auch dank einer Intervention der Kanzlerin. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte dazu, die Bundesregierung unterstütze ehrgeizige Ziele beim Umwelt- und Klimaschutz. Die Regeln müssten aber "diskriminierungsfrei" sein. Merkel habe mit dem chinesischen Premierminister Li Keqiang telefoniert. Zum Inhalt äußerte sich Seibert nicht.



Ende der Befragungen des Untersuchungsausschusses

Mit dem Auftritt Merkels enden die öffentliche Befragungen des Ausschusses, dem fünften in dieser Legislaturperiode. Das Gremium hatte sich am 7. Juli 2016 konstituiert und war am 8. September in die Beweisaufnahme eingestiegen. Innerhalb eines halben Jahres wurden 68 Sachverständige und Zeugen befragt.



Geladen waren Motorexperten, Vertreter des Kraftfahrt-Bundesamtes, des Umweltbundesamtes, der Deutschen Umwelthilfe, des Verbandes der Automobilindustrie, der Hersteller VW, Audi und Opel sowie mehrerer Ministerien. Mit Peter Altmaier (CDU), Gabriel und Dr. Barbara Hendricks (SPD), Alexander Dobrindt (CSU), Dr. Peter Ramsauer (CSU) und Wolfgang Tiefensee (SPD) waren vier aktive und zwei ehemalige Bundesminister geladen. Ein Höhepunkt war die Befragung von Martin Winterkorn am 19. Januar, der ein Wissen um die VW-Betrugssoftware vor dem 18. September 2015 bestritt. (stu/02.03.2017)

Zeit: Mittwoch, 8. März 2017, 14 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 600

