Über die Mitteilung des Vereinigten Königreichs, aus der Europäischen Union austreten zu wollen, findet am Donnerstag, 30. März 2017, ab 12.55 Uhr knapp eineinhalb Stunden lang eine Vereinbarte Debatte statt.

Im Juni 2016 hatten die Wähler Groß Britanniens in einem Referendum mehrheitlich für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, den sogenannten Brexit, gestimmt. Durch eine schriftliche Mitteilung der britische Premierministerin Theresa May an den Europäischen Rat soll das Votum rechtlich wirksam werden. Ab dem 29. März soll voraussichtlich in zwei Jahren über die Modalitäten des Austritts verhandelt werden. (sas/eis/30.03.207)

