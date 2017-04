Regierungserklärung zum Sondertreffen des Europäischen Rates

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) gibt zu Beginn der Plenarsitzung am Donnerstag, 27. April 2017, eine Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag ab. Die Kanzlerin wird sich ab 9 Uhr zum geplanten Sondertreffen des Europäischen Rates (ohne Großbritannien) am Sonnabend, 29. April 2017, in Brüssel äußern. Im Anschluss an die 20-minütige Erklärung ist eine 85-minütige Aussprache vorgesehen. (eis/24.04.2017)

Die Regierungserklärung wird ab 9 Uhr live im Parlamentsfernsehen, im Internet und auf mobilen Endgeräten übertragen.