Anhörung zur Einführung eines Finanz-TÜV für alle Finanzprodukte

Durch Einführung eines „Finanz-TÜV“ soll für alle Finanzprodukte eine europaweite obligatorische Zulassungsprüfung eingeführt werden. Dies fordert die Fraktion Die Linke in einem Antrag (18/9709), der am Mittwoch, 17. Mai 2017, im Mittelpunkt einer öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses steht. Die Sitzung unter Leitung von Ingrid Arndt-Brauer (SPD) beginnt um 11.30 Uhr im Sitzungssaal E 400 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert bis gegen 13 Uhr.

Antrag der Linken

Der Finanz-TÜV soll nach dem Willen der Linken über Zulassung oder Nichtzulassung einer Anlage entscheiden und dabei die Zulassung entlang „gesellschaftlicher/volkswirtschaftlicher sowie verbraucherschutzrelevanter Kriterien prüfen“, verlangt die Fraktion. Der Finanz-TÜV solle bei der Europäischen Behörde für Wertpapieraufsicht angesiedelt werden. Nur von diesem Finanz-TÜV genehmigte Produkte dürften gehandelt werden.

Die Abgeordneten erinnern an die Versprechen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) auf dem Höhepunkt der Finanzkrise von 2008, dass kein Finanzplatz, kein Finanzprodukt und kein Finanzakteur unreguliert bleiben solle. „Doch umgesetzt wurde dies nicht“, wird festgestellt. Immer noch sei in Deutschland gängige Praxis, „dass grundsätzlich jedes Finanzinstrument erlaubt ist und auf dem Markt gehandelt werden darf, das nicht ausdrücklich verboten wurde und die formalen Kriterien der Prospektpflicht erfüllt“. Jede Regulierung drohe durch kreative Gestaltungen der Finanzbranche unterlaufen zu werden.

Beweislast soll bei Antragstellern liegen

Die Linksfraktion hält daher eine Verfahrensumkehr für erforderlich: „Wer eine neuartige, noch nicht zugelassene Kapitalanlage beziehungsweise ein Finanzinstrument in Umlauf bringen will, muss sich zukünftig einer obligatorischen Zulassungsprüfung (Finanz-TÜV) unterwerfen.“ Die Beweislast, dass eine Kapitalanlage die für die Zulassung erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, solle bei den Antragstellern liegen.

Da konservative Kapitalanlagen inzwischen kaum noch Renditen abwerfen würden, bestehe die Gefahr, dass die Anleger auf den Grauen Kapitalmarkt ausweichen würden. Dessen Regulierung sei bisher nicht gelungen. „Ein Finanz-TÜV würde dafür sorgen, dass für Verbraucherinnen und Verbraucher schädliche beziehungsweise hoch riskante Kapitalanlagen nur schwerlich in deren Hände gerieten“, begründen die Abgeordneten ihren Antrag. (hle/05.05.2017)

Zeit: Mittwoch, 17. Mai 2017, 11.30 bis etwa 13 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (E-Mail: finanzausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens und des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss das Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.