Die Befragung der Bundesregierung beginnt um 13 Uhr am Mittwoch, 21. Juni 2017, zur vorangegangenen Kabinettssitzung sowie zu aktuellen Themen. In Sitzungswochen können Abgeordnete mittwochs nach der Kabinettssitzung über die in der Bundesregierung besprochenen Vorhaben Auskunft erhalten und Fragen von aktuellem Interesse im Rahmen der Verantwortlichkeit der Regierung stellen. Die Regierungsbefragung im Plenum ist zeitlich auf 35 Minuten begrenzt und dient der Erstinformation der Abgeordneten. (eis/12.06.2017)

Die Regierungsbefragung wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und mobilen Endgeräten übertragen.