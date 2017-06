Bilanz und Perspektiven der Engagementpolitik will der Unterausschuss "Bürgerschaftliches Engagement" des Familienausschusses in seiner voraussichtlich letzten Sitzung in dieser Wahlperiode beleuchten. Das öffentliche Fachgespräch unter Leitung von Willi Brase (SPD) beginnt am Mittwoch, 21. Juni 2017, etwa um 17.15 Uhr im Sitzungssaal 4.300 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin im Anschluss an eine nichtöffentliche Sitzung.

Dem Unterausschuss geht es dabei um eine Bilanz der Engagementpolitik in den zurückliegenden vier Jahren und um einen Ausblick auf die Herausforderungen und Aufgaben der Engagementpolitik in der kommenden Wahlperiode. Drei Sachverständige sind dazu eingeladen. (vom/14.06.2017)

Zeit: Mittwoch, 21. Juni 2017, etwa 17.15 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.300



Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-33582, Fax: 030/227-36581, E-Mail: buergerschaftliches.engagement@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen



Tobias Kemnitzer , Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen

Dr. Ansgar Klein, Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement

, Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Birgit Radow, Bundesverband Deutscher Stiftungen