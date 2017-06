Zu Beginn dieser Wahlperiode hatte die Linksfraktion einen Gesetzentwurf zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts (18/8) eingebracht. Der Bundestag hat am Donnerstag, 10. November 2016, zwei Berichte des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (18/9914, 18/10227) nach Paragraf 62 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Bundestages zu diesem Thema beraten.

Eine Fraktion kann einen solchen Bericht über den "Stand der Beratungen" verlangen, wenn seit der Überweisung der Vorlage zehn Sitzungswochen verstrichen sind. Die Überweisung des Gesetzentwurfs an die Ausschüsse fand am 19. Dezember 2013 statt. Die Linke fordert in ihrem Gesetzentwurf, den Paragrafen 1353 des Bürgerlichen Gesetzbuchs so zu ergänzen, dass auch gleichgeschlechtliche Paare eine Ehe eingehen können.

Zahlreiche Ausschussberatungen

Der federführende Rechtsausschuss hatte am 28. September in einer öffentlichen Anhörung Sachverständige zu dem Gesetzentwurf befragt. Weitere Ausschussberatungen fanden am 30. September 2015, am 16. Dezember 2015, am 13. Januar 016 sowie am 27. Januar 2016 beraten und vertagt.



Am 27. Januar 2016 hatte der Ausschuss bereits einen ersten Bericht nach Paragraf 62 Absatz 2 der Geschäftsordnung abgegeben (18/7375). Weitere Beratungen im Ausschuss fanden am 17. Februar, am 24. Februar, am 16. März, am 13. April, am 27. April, am 11. Mai, am 1. Juni, am 8. Juni, am 22. Juni, am 6. Juli, am 21. September und am 28. September 2016 statt. Zu dem Gesetzentwurf lagen dem Ausschuss mehrere Petitionen vor.



Bericht zum Gesetzentwurf der Grünen

Zur Debatte hatte der Rechtsausschuss einen zweiten Bericht nach Paragraf 62 Absatz der Geschäftsordnung vorgelegt (18/10227), der sich auf den von Bündnis 90/Die Grünen eingebrachten Gesetzentwurf zur Abschaffung des Eheverbots für gleichgeschlechtliche Paare (18/5098) bezieht. Er sieht vor, im Bürgerlichen Gesetzbuch festzuschreiben, dass eine Ehe von „zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit“ geschlossen wird. Paare, die in eingetragenen Lebenspartnerschaften leben, sollen zudem die Möglichkeit bekommen, diese in eine Ehe umzuwandeln.

Die Grünen verweisen in ihrer Begründung unter anderem auf das Referendum in Irland, das dort zur Einführung der Ehe für alle geführt hatte. Gesellschaft und Eheverständnis hätten sich gewandelt, sodass es „keine haltbaren Gründe, homo- und heterosexuelle Paare unterschiedlich zu behandeln und am Ehehindernis der Gleichgeschlechtlichkeit festzuhalten“, mehr gebe, heißt in dem Gesetzentwurf.

Erste Lesung einer Bundesratsinitiative

Zusätzlich zu den beiden Berichten des Rechtsausschusses wird ein Gesetzentwurf des Bundesrates zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts (18/6665) zur federführenden Beratung an den Rechtsausschuss überwiesen.



Danach soll es im Bürgerlichen Gesetzbuch künftig heißen: "Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen." Mit der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare soll nach dem Willen der Länderkammer die Neueintragung der Lebenspartnerschaft nicht mehr möglich sein. Die schon eingetragenen Lebenspartnerschaften sollen hingegen bestehen bleiben, können aber in eine Ehe umgewandelt werden. (vom/10.11.2016)