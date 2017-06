Die Vorstellungen der Bundesregierung zur Entlastung von Haushalten und Industrie bei den Stromnetz-Kosten sind bei Sachverständigen auf Kritik gestoßen, wenngleich in unterschiedlicher Ausprägung. Dies zeigte sich bei einer Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der Netzentgeltstruktur (18/11528) im Ausschuss für Wirtschaft und Energie, die am Mittwoch, 17. Mai 2017, vom Vorsitzenden Dr. Peter Ramsauer (CDU/CSU) und dem stellvertretenden Vorsitzenden Klaus Barthel (SPD) geleitet wurde.

Ein Kernpunkt ist die Vergütung, die dezentrale Energieproduzenten bekommen, weil die Einspeisung ihres Stroms in regionale Netze weniger aufwendig sei als bei Großkraftwerken, deren Energie zunächst durch vorgelagerte Netze mit höherer Spannung geleitet wird. Die Bundesregierung sieht vor, dass diese Zahlungen aus solchen "vermiedenen Netzentgelten" schrittweise auslaufen sollen. Denn der Anstieg der dezentralen Erzeugung habe zunehmende Netzkosten verursacht, weil deren Strom in vermehrtem Maße nicht mehr vor Ort verbraucht, sondern doch über die vorgelagerten Netze in den Markt gebracht werde.

Energiewirtschaft und Industrie kritisieren Entwurf

Stefan Kapferer vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), lehnte ein solches Vorgehen ab - "auch mit Blick auf die drastischen Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit und den Weiterbetrieb dieser Anlagen". Das Prinzip der vermiedenen Netzentgelte habe für "steuerbare dezentrale Einspeisung weiterhin seine Berechtigung" - wobei es insbesondere um Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) geht. Er schlug aber die Abschaffung für "volatil einspeisende Fotovoltaik- und Windenergieanlagen" gleich zum nächsten Jahreswechsel vor.

Namens des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) begrüßte es Dr. Carsten Rolle, dass die Bundesregierung "die Kosten der Energiewende in den Netzentgelten fair und transparent verteilen" wolle. Doch vermisste er ein "Gesamtkonzept". So sei "die beabsichtigte Schaffung einer Ermächtigungsgrundlage für die Möglichkeit zur Einführung eines bundeseinheitlichen Netzentgeltes" schon aus formellen Gründen "nicht sachgerecht". Denn wenn nicht wenigstens "zeitgleich" eine entsprechende Verordnung vorgelegt werde, fehle hinsichtlich der wirtschaftlichen Folgen "Rechtssicherheit und Planungssicherheit". Eine bundesweite Vereinheitlichung wäre für ihn "ein Weg, der deutlich über das Ziel hinausschösse".

Be- und Entlastung der Kunden

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH sprach sich mit den Worten von Dr. Hans-Jürgen Brick "gegen eine Vereinheitlichung der Netzentgelte im Übertragungsnetz" aus - und warnte vor "negativen Folgen für die Volkswirtschaft". Einer "geringfügigen Entlastung" der Kunden im Norden und Osten stünde eine "massive Belastung" der Industrie im Westen und Süden gegenüber. Die Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte für die volatile Erzeugung sollte "schnellstmöglich umgesetzt werden".

"Kritisch" sah auch Michael Wübbels vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU), dass die "grundsätzlich gebotene und sachgerechte Unterscheidung" zwischen volatilen und steuerbaren Anlagen "nicht ausreichend vorgenommen" werde. Volatile Stromerzeugung mit ihrer Wetterabhängigkeit erfordere eher "Netzausbau statt Netznutzung zu vermindern". Die vermiedenen Netzentgelte seien bei KWK-Anlagen Bestandteil der Kalkulation gewesen. Jetzt drohe, dass sie nicht mehr wirtschaftlich seien und zu einem beträchtlichen Teil womöglich stillgelegt würden.

Interessen der Stromverbraucher und dezentralen Erzeuger

Boris Schucht vom Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz strich heraus, dass Regionen mit einer besonders hohen Einspeisung Erneuerbarer Energien "systematisch benachteiligt" würden. Eine Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte sei "unerlässlich". Adi Golbach von "KWK kommt" las aus der Gesetzesbegründung heraus, dass die "Interessen der Stromverbraucher an niedrigen Netzentgelten gegen die dezentralen Erzeuger ungerechtfertigter Weise in Stellung gebracht" würden. Damit stehe der Gesetzentwurf "den Zielen der Energiewende entgegen". Die Begründung für das Vorhaben der Bundesregierung stehe "nicht auf tönernen Füßen, sondern auf gar keinen Füßen".

Dr.-Ing. Wolfgang Zander, Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH (BET), beanstandete, dass der Gesetzentwurf nicht unterscheide zwischen volatilen, nicht steuerbaren Anlagen und dem Bereich der steuerbaren dezentralen Einspeisungen, die in vielen Fällen "nachhaltig zur Entlastung der Netze" beitrügen. Auf eben diesen Unterschied hob auch Dr. Klaus Ritgen vom Deutschen Landkreistag ab. Überdies setzte er sich zwar "von der Zielrichtung her" für eine Angleichung der Übertragungsnetzentgelte ein. Allerdings müssten dabei die regionalen Besonderheiten berücksichtigt werden.

Zahlungen aus vermiedenen Netzentgelten sollen auslaufen

Die Bundesregierung will, dass die Zahlungen aus vermiedenen Netzentgelten schrittweise auslaufen sollen. Zahlungen aus vermiedenen Netzentgelten gehen an jene Erzeugungsanlagen, die unterhalb der Höchstspannungsnetze angeschlossen sind. Da diese direkt in ein nachgelagertes Netz einspeisen, werden in diesem Umfang Netzentgelte gespart.

„Ohne diese direkte Einspeisung würde der Strom aus der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene bezogen, wofür deren Netzentgelt zu entrichten gewesen wäre. Daraus ergeben sich dann vermiedene Netzentgelte“, erläutert die Regierung die Hintergründe. Der Anstieg der dezentralen Erzeugung habe jedoch zunehmende Netzkosten verursacht. Denn dezentrale Erzeugung werde zunehmend nicht mehr vor Ort verbraucht, sondern über die vorgelagerten Netzebenen in den Markt gebracht.

Einsparungen für Haushalte und Unternehmen erwartet

Daher sollen die vermiedenen Netzentgelte zunächst eingefroren und dann schrittweise reduziert werden. „Perspektivisch ist vorgesehen, das Instrument der Entgelte für dezentrale Erzeugungsanlagen, die aus den Netzentgelten finanziert werden, bis zum Jahr 2030 abzuschaffen“, heißt es im Gesetzentwurf.

Unter Berufung auf Angaben der Bundesnetzagentur schreibt die Regierung, die Summe der vermiedenen Netzentgelte für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) habe 2015 rund 700 Millionen Euro betragen. Die Regierung erwartet von dem Gesetz eine Reduzierung der Netzkosten und damit mittelbar auch Einsparungen für Haushalte und Unternehmen.

Stellungnahme des Bundesrates

In seiner Stellungnahme erklärt der Bundesrat, aufgrund einiger Fehlentwicklungen im Stromsektor sei eine langfristige Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte grundsätzlich sachgerecht. Erhalten werde sollten die vermiedenen Netzentgelte jedoch für die KWK-Anlagen und Wasserkraft, da diese als nicht volatile Anlagen einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung und Entlastung der Netze leisten würden. "Um zu verhindern, dass sich daraus eine Schwächung des Schienenverkehrs im intermodalen Wettbewerb ergeben kann, sollten die Auswirkungen auf den Schienenverkehr genau evaluiert und resultierende Nachteile gegebenenfalls vollständig kompensiert werden", schreiben die Länder außerdem.

Die Bundesregierung lehnt den Erhalt der vermiedenen Netzentgelte für KWK-Anlagen und Wasserkraft in ihrer Gegenäußerung ab, da der Zubau dezentraler Erzeugung zusätzlichen Netzausbaubedarf verursache. Die Regierung sichert zu, die konkreten Auswirkungen auf die Wettbewerbssituation des Schienenverkehrs zu evaluieren und entstehende Nachteile gegebenenfalls auszugleichen. (fla/hle/17.05.2017)

