Die FDP-Fraktion fordert die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der sich mit den Vorwürfen gegen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) befassen soll. Das geht aus einem entsprechenden Antrag hervor, der am Donnerstag, 7. Juni 2018, in die erste Lesung geht. Für die Aussprache sind 45 Minuten vorgesehen. Danach wird die Vorlage zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung überwiesen.

Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft

Nach staatsanwaltschaftlichen Durchsuchungen am 18. und 19. April 2018 war bekannt geworden, dass eine frühere Leiterin der Bremer BAMF-Außenstelle zwischen 2013 und 2016 mindestens 1.200 Menschen Asyl gewährt haben soll, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht vorlagen. Einem Bericht der „Augsburger Allgemeinen“ zufolge hat es auch in den Außenstellen der Asylbehörde in Karlsruhe, Gießen und Bingen am Rhein eine Häufung von Unregelmäßigkeiten gegeben. Das Innenministerium wollte dies nach Angaben der Zeitung weder bestätigen noch dementieren.

Jutta Cordt, die Leiterin des Bundesamtes, hatte auf einer Pressekonferenz betont, dass es in anderen Außenstellen zwar keine Hinweise auf bewusste Manipulationen wie in Bremen gegeben habe. Es gebe aber Filialen, deren Anerkennungsquoten für Asylanträge deutlich von den Durchschnittswerten der Gesamtbehörde abweichen. Welche Außenstellen dies sind, ließ Cordt bei der Pressekonferenz offen.

Lindner: Gesamte Flüchtlingspolitik durchleuchten

Dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner zufolge soll der von seiner Fraktion geforderte Untersuchungsausschuss die gesamte Flüchtlingspolitik der Bundesregierung seit 2014 durchleuchten. Die Affäre um die Bremer Außenstelle des BAMF sei „nur der Anlass, jetzt einen Untersuchungsausschuss zu fordern“, sagte Lindner der Nachrichtenseite „Focus Online“.

Die FDP-Fraktion wolle unter anderem wissen, welche Erkenntnisse die Bundesregierung wann über illegale Grenzübertritte und größere Flüchtlingsbewegungen gehabt habe. Es gehe um die Frage, ob die Bundesregierung hinreichend Vorsorge getroffen habe „für das, was 2015 mit der großen Flüchtlingsbewegung nach Deutschland eingetreten ist“, so Lindner weiter. (nal/25.05.2018)