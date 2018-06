Der Bundestag hat am Freitag, 8. Juni 2018, beschlossen, die Tagesordnung um zwei Punkte zu erweitern. Nach 20-minütiger Geschäftsordnungsdebatte stimmten CDU/CSU und SPD gegen das Votum der Opposition dafür, ihren eigenen Gesetzentwurf zur Änderung des Parteiengesetzes (19/2509) gleich im Anschluss in erster Lesung beraten zu lassen. Gegen die Stimmen der AfD beschloss der Bundestag darüber hinaus, die zweite und dritten Beratung eines Gesetzentwurfs des Bundesrates zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (19/1320), zu dem eine Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses vorliegt (19/2581), direkt danach abschließend zu beraten.

Für die Unionsfraktion begründete deren Erster Parlamentarischer Geschäftsführer Michael Grosse-Brömer die Aufsetzung damit, dass der Antrag fristgerecht gestellt worden. Das Verfahren sei unspektakulär und rechtlich einwandfrei. Man wolle die Änderung der Parteienfinanzierung am Freitag morgen öffentlich diskutieren: „Mehr Öffentlichkeit geht nicht.“ Auch werde es im Innenausschuss eine öffentliche Anhörung geben.

Empörung über AfD

Empörung bei anderen Fraktionen löste der Obmann der AfD-Fraktion im Geschäftsordnungsausschuss Thomas Seitz aus, als er seine Redezeit zu einer Trauerminute für das Mordopfer Susanna nutzen wollte. Die amtierende Bundestagspräsidentin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) brach die Aktion ab und rief den nächsten Redner, den Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, ans Mikrofon.

Schneider wie auch der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Dr. Marco Buschmann, und die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin von Bündnis 90/Die Grünen, Britta Haßelmann, verurteilten die „Inszenierung“ (Haßelmann), für die sich die AfD schämen solle. Buschmann sagte, die AfD sollte sich bei den Angehörigen der Toten dafür entschuldigen, den Anlass missbraucht zu haben, um parteipolitische Werbung zu machen.

„In Wahrheit ist euch der Inhalt unangenehm“

In der Frage der Erweiterung der Tagesordnung schloss sich Carsten Schneider den Ausführungen Grosse-Brömers an: „Besser und transparenter geht es nicht.“ Marco Buschmann sagte, die Aufsetzung der Parteiengesetz-Änderung sei nicht klug, weil der Eindruck entstehen könne, die Mehrheitsparteien gestalteten das Recht nach ihren Interessen aus. Dies schade dem Vertrauen in das Parteiengesetz.

Die erste Lesung jetzt wäre vertretbar, wenn die abschließende Beratung im Herbst stattfinden würde. Diese sei jedoch bereits für den 15. Juni geplant: „In Wahrheit ist euch der Inhalt unangenehm“, fügte der Liberale hinzu. Er forderte die Koalition auf, Rücksicht auf das Ansehen des Bundestages zu nehmen.

„Einfach nur dreist“

Für die Fraktion Die Linke schloss sich deren rechtspolitischer Sprecher Friedrich Straetmanns den Ausführungen Buschmanns an. Die Einhaltung und Wahrung eines gewissen Stils sei nicht verboten. Seine Fraktion fordere ein anderes Verfahren. Eine in Ruhe vorbereitete Anhörung würde für Transparenz sprechen. Die Anhörung im Innenausschuss findet bereits am Montag, 11. Juni, statt.

Britta Haßelmann nannte es „einfach nur dreist“, das Gesetzgebungsverfahren innerhalb einer Woche abzuschließen. Dies schade allen demokratischen Parteien. Für ihr Vorgehen müsse sich die Koalition eigentlich entschuldigen. (vom/08.06.2018)