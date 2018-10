Liveübertragung: Donnerstag, 11. Oktober, 13.20 Uhr

Der Bundestag wird am Donnerstag, 11. Oktober 2018, eine Reihe von Vorlagen ohne Aussprache zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überweisen:

Digitale Infrastruktur: Die Bundesregierung legt zur ersten Beratung einen Entwurf zur Errichtung des Sondervermögens „Digitale Infrastruktur“ vor. Das sogenannte Digitalinfrastrukturfondsgesetz (DIFG) soll voraussichtlich an den Haushaltsausschuss zur federführenden Beratung überwiesen werden.

Europäischer Emissionshandel: Ebenfalls zur erstmaligen Beratung legt die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Anpassung der Rechtsgrundlagen für die Fortentwicklung des Europäischen Emissionshandels dem Bundestag vor. Die Vorlage soll aller Voraussicht nach an den Umweltausschuss zur federführenden Beratung überwiesen werden.

Rindfleischetikettierungsgesetz: Die Bundesregierung legt zur ersten Beratung einen Entwurf zur Änderung des Rindfleischetikettierungsgesetzes und milchrechtlicher Bestimmungen sowie zur Aufhebung der Rindfleischetikettierungs-Strafverordnung vor. Der Entwurf soll aller Voraussicht nach an den Landwirtschaftsausschuss zur federführenden Beratung überwiesen werden.

Fleischgesetz: Des Weiteren an den Landwirtschaftsausschuss überwiesen werden soll der Entwurf der Bundesregierung eines ersten Gesetzes zur Änderung des Fleischgesetzes.

Telekommunikation: Die Bundesregierung legt dem Bundestag zur ersten Beratung einen Entwurf zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes vor. Der Entwurf soll voraussichtlich an den Wirtschaftsausschuss zur federführenden Beratung überwiesen werden.

Insolvenz von Fluggesellschaften: Fluggäste sollen bei der Insolvenz von Fluggesellschaften besser geschützt werden. Die Fraktion Die Linke legt dazu erstmals einen Antrag (19/1036) vor, der voraussichtlich an den Rechtsausschuss zur federführenden Beratung überwiesen werden soll. Darin heißt es, der Bundestag solle die Bundesregierung auffordern, unter anderem einen staatlichen Entschädigungsfonds für die Fluggäste einzurichten, die von der Insolvenz von Air Berlin betroffen sind und keine Entschädigung in dem Umfang der Insolvenzabsicherung für Pauschalreisende aus der Insolvenzmasse erhalten. Ferner solle ein Gesetzentwurf vorgelegt werden, der die Insolvenzabsicherungspflicht für Reiseveranstalter auf Luftfahrtunternehmen erweitert, die in Deutschland einen Flug antreten oder beenden, und umgehend solle ein von den Fluggesellschaften finanzierter Fonds zur Rückabsicherung bei Insolvenz eingerichtet werden, aus dem gegebenenfalls nicht gedeckte Ansprüche bedient werden. Auch gegenüber der Europäischen Kommission und im Rat der Europäischen Union solle sich die Bundesregierung für den besseren Schutz der Fluggäste einsetzen.

Moratorium für BVVG-Flächen: Die Bundesregierung soll ein Moratorium für die Flächen der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH verkünden. Das verlangt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einem Antrag (19/2694), der voraussichtlich an den Landwirtschaftsausschuss zur federführenden Beratung überwiesen werden soll. Die Regierung soll den Verkauf der restlichen im Bundesbesitz verbliebenen ehemaligen volkseigenen landwirtschaftlichen Flächen stoppen. Außerdem sollen die Flächen durch Zusammenlegung und Ergänzung dem Nationalen Naturerbe zugeschlagen werden, um einen dauerhaften Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Darüber hinaus sollen die verbleibenden BVVG-Flächen im Bundesvermögen gehalten und dauerhaft vor dem Verkauf an außerlandwirtschaftliche Kapitalinvestoren gesichert werden. In einem weiteren Schritt sollen diese Flächen in eine bundeseigene Stiftung überführt werden und als agrarstrukturelle Reserve einer Nutzung für besonders naturverträglich wirtschaftende Betriebe, zur Stärkung kleiner bäuerlicher Betriebe und für Betriebsneugründungen zur Verfügung stehen.

Regionalquote im EEG: Den Ausbau der Windkraft sichern will die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen durch den Windkraftausbau vor allem im Süden Deutschlands. Dazu legen die Abgeordneten einen Antrag (19/3142), der an Wirtschaftsausschuss zur federführenden Beratung überwiesen werden soll. Darin fordert die Fraktion, eine Regionalquote im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu verankern. Die Dynamik im Norden Deutschlands dürfe nicht gebremst werden, erklären sie. Zusätzlich müsse jedoch im Süden und in der Mitte des Landes eine neue dynamische Entwicklung ermöglicht werden, insgesamt solle der gesamte Ausbaupfad auf mindestens fünf Gigawatt pro Jahr angehoben werden. Sonderausschreibungen für die Jahre 2019 und 2020 müssten unverzüglich durchgeführt werden. Der regional gesteuerte Ausbau solle sich an den historischen Daten vor der EEG-Novelle 2016 orientieren.

Soziale Ungleichheit: Die soziale Ungleichheit zu überwinden, fordert die Fraktion Die Linke in einem Antrag (19/4561), der erstmals dem Bundestag vorgelegt wird und aller Voraussicht nach an den Menschenrechtsausschuss zur federführenden Beratung überwiesen wird. Die Bundesregierung soll demnach die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte in ihrer Sozial-, Gesundheits-, Pflege-, Bildungs-, Wohnungs-, Geflüchteten- und Arbeitsmarktpolitik achten, schützen und gewährleisten. Die soziale, gesellschaftliche, kulturelle und politische Teilhabe der in Deutschland lebenden Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Behinderung, Herkunft, Religions- oder Konfessionszugehörigkeit, Hautfarbe, sexueller Orientierung und Identität oder sozialem Status soll gewährleistet werden und es soll ein Gesetzentwurf zur Aufnahme sozialer Grundrechte vorgelegt werden, der das Recht auf Arbeit, inklusive Arbeitsbedingungen und eine existenzsichernde gerechte Entlohnung, das Recht auf soziale Sicherheit und auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums, das Recht auf diskriminierungsfreies Wohnen, das Recht auf diskriminierungsfreien Zugang zu einer guten Gesundheitsvor- und -fürsorge und das Recht auf inklusive Bildung im Grundgesetz festschreibt.

Fracking: Die Förderung von Erdgas durch Fracking soll verboten werden. Das fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Vorlage, die dem Bundestag erstmals vorliegt und aller Voraussicht nach an den Wirtschaftsausschuss zur federführenden Beratung überwiesen wird. Konkret sollen keine Erdgasbohrungen in Schutzgebieten zugelassen werden dürfen.

Digitale Medien in der Bildung: Die Digitalisierung durchdringt die Gesellschaft in nahezu allen Bereichen. Eine entsprechende Bewertung der aktuellen Situation durch das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) legt dazu seinen Bericht "Digitale Medien in der Bildung" (18/9606) vor, der vom Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung in Auftrag gegeben wurde und nun zur federführenden Beratung an diesen überwiesen werden soll. Der Bericht fasst die relevanten wissenschaftlichen Befunde zu Umfang und Konsequenzen der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten neuer digitaler Medientypen im Bildungsbereich und für Lehr- und Lernmethoden zusammen.

(eis/01.10.2018)