Der Bundestag hat am Donnerstag, 13. Dezember 2018, erstmals einen Antrag der Linken mit dem Titel „USA zur Rückkehr in den INF-Vertrag auffordern – Stationierung neuer Atomwaffen in der Bundesrepublik ausschließen“ (19/6422) beraten und im Anschluss zur federführenden Beratung an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen.

INF steht für Intermediate Range Nuclear Forces (nukleare Mittelstreckensysteme). Der INF-Vertrag über die Vernichtung der Mittelstreckenraketen war 1987 zwischen der Sowjetunion und den USA vereinbart worden und trat 1988 in Kraft. Die USA haben in jüngster Zeit Russland vorgeworfen, gegen den INF-Vertrag zu verstoßen, und ihrerseits gedroht, den Vertrag zu kündigen.

„Keiner Stationierung von US-Atomwaffen zustimmen“

Die Linke sieht in der Rückzugsankündigung der USA aus dem INF-Vertrag eine „gefährliche Zäsur in der Erosion des Systems weltweiter Rüstungskontroll- und Abrüstungsvereinbarungen“. Die Bundesregierung solle die USA zum Verbleib in diesem bilateralen Vertrag über ein Verbot landgestützter Mittelstreckenraketen mit Reichweiten zwischen 500 und 5.500 Kilometern auffordern.

Zugleich solle die Bundesregierung gegenüber den USA öffentlich erklären, dass sie unter keinen Umständen einer Stationierung neuer US-Atomwaffen auf deutschem Territorium zustimmen werde. Außerdem gelte es, mit weiteren Staaten in Europa die Möglichkeiten eines gemeinsamen diplomatischen Handelns auszuloten, „um eine aktive Vermittlungspolitik zu beginnen, die beide Seiten – die USA und Russland – dazu bewegen soll, die Konflikte um die Verifikation des Vertrages in Gesprächen ohne Vorbedingung zu lösen“. (ahe/vom/13.12.2018)