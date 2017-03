Anhörung zum geplanten Register für Samenspender

Mit der Einrichtung eines zentralen Registers für Samenspender sollen Kinder aus künstlicher Befruchtung künftig jederzeit Auskunft über ihre Abstammung erhalten können. Das sieht ein Gesetzentwurf (18/11291) der Bundesregierung vor, der am Mittwoch, 29. März 2017, im Mittelpunkt einer öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses steht. Die Sitzung unter Vorsitz von Dr. Edgar Franke (SPD) beginnt um 14 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert eine Stunde.

Die Anhörung wird live im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.



Aufklärungs-, Dokumentations- und Meldepflichten

Mit dem Gesetzentwurf wird nach Angaben der Regierung ein Auskunftsanspruch für jene Personen festgelegt, die durch eine Samenspende und künstliche Befruchtung gezeugt worden sind. Das bundesweite Samenspenderregister wird beim Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) eingerichtet. Dort sollen für eine Zeitspanne von 110 Jahren Angaben über die Samenspender und Empfängerinnen einer Samenspende gespeichert werden.

Geregelt werden die nötigen Aufklärungs-, Dokumentations- und Meldepflichten. So können künftig Personen, die meinen, durch eine Samenspende gezeugt zu sein, bei der Registerstelle eine Auskunft beantragen. Zugleich wird dem Entwurf zufolge durch eine Ergänzung im Bürgerlichen Gesetzbuch die gerichtliche Feststellung der rechtlichen Vaterschaft des Samenspenders ausgeschlossen. So soll verhindert werden, dass an Samenspender im Sorge-, Unterhalts- und Erbrecht Ansprüche gestellt werden. Das Gesetz soll 2018 in Kraft treten und bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates. (pk/22.03.2017)

Zeit: Mittwoch, 29. März 2017, 14 bis 15 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

Interessierte Besucher können sich bis Montag, 27. März, beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-32407, Fax: 030/227-36724, E-Mail: gesundheitsausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens, des Geburtsdatums und des Wohnorts anmelden. Zum Einlass muss der Personalausweis mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.



Liste der geladenen Sachverständigen

Verbände/Institutionen:



Arbeitskreis Donogene Insemination

Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland (BKiD)

Berliner Samenbank GmbH

Bundesärztekammer (BÄK)

BUNDESFORUM MÄNNER

Bundesverband Reproduktionsmedizinischer Zentren e. V.

Deutsche Vereinigung von Familien nach Samenspende DI-Netz e. V.

Deutscher Anwaltsverein e. V.

Deutscher Familiengerichtstag e. V.

Deutscher Juristinnen Bund e. V.

Deutscher Notarverein

Deutscher Richterbund

Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.

Interessenverband Unterhalt und Familienrecht -ISUV/VDU e. V.

LSVD e. V.

pro familia - Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung e. V.

Spenderkinder

Wissenschaftliche Vereinigung für Familienrecht e. V.

Einzelsachverständiger: