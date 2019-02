Der Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur Änderung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches“ (19/4726) stand am Freitag, 12. Oktober 2018, auf der Tagesordnung des Bundestages. Im Anschluss an die Aussprache sollte die Vorlage zusammen mit einem Antrag der Linken „Informationsrechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern stärken – Behörden effektiv verpflichten“ (19/4830) zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen werden.

Sitzung wegen Beschlussunfähigkeit aufgehoben

Dazu kam es jedoch nicht, weil die AfD-Fraktion verlangte, die Beschlussfähigkeit des Bundestages feststellen zu lassen. Der anschließende Hammelsprung ergab 154 Abgeordnete, die sich für die Überweisung aussprachen. Gegenstimmen und Enthaltungen gab es nicht. Für die Beschlussfähigkeit wären jedoch 355 Abgeordnete erforderlich gewesen. Die amtierende Bundestagspräsidentin Petra Pau (Die Linke) hob danach in Übereinstimmung mit der Geschäftsordnung die Sitzung auf. Der noch ausstehende Tagesordnungspunkt zu Freiheitsrechten und zum präventiven Sicherheitsstaat wurde gar nicht mehr aufgerufen.

Gesetzliche Löschpflicht nach sechs Monaten

In dem Regierungsentwurf zur Änderung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches wird auf die 2012 in das Gesetzbuch aufgenommene Pflicht der zuständigen Behörden, die Öffentlichkeit über erhebliche lebensmittelrechtliche Verstöße zu informieren, eingegangen.

Die Veröffentlichung soll nun zeitlich begrenzt werden. Der Entwurf sieht eine gesetzliche Löschpflicht nach sechs Monaten vor. Damit soll Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts Genüge getan werden.

Antrag der Linken

Die Linke bedauert, dass das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und das Verbraucherinformationsgesetz keine ausreichenden Rechtsgrundlagen darstellen, um Verbraucherinformationen angemessen zur Verfügung zu stellen. Oft würden Informationen verweigert oder hohe Gebühren verlangt. Beide Gesetze müssten daher weiterentwickelt werden.

Den Ämtern müsse die Möglichkeit gegeben werden, der Öffentlichkeit jederzeit unaufgefordert und vollständig über die Ergebnisse der Lebensmittelkontrollen in den Betrieben Auskunft zu geben. Erforderlich sei ein „Hygiene-Smiley“ oder ein vergleichbares System, um Informationen über den Hygienestand von lebensmittelverarbeitenden und anbietenden Betrieben bereitzustellen. (hau/12.10.2018)