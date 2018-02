Liveübertragung: Freitag, 2. Februar, 10.30 Uhr

Die Situation der Wölfe in Deutschland diskutiert der Bundestag am Freitag, 2. Februar 2018. Den Abgeordneten liegt dazu ein Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Gefahr Wolf – Unkontrollierte Population stoppen“ (19/584) vor. Während der 45-minütigen Debatte wird zudem der Antrag der Linksfraktion mit dem Titel „Herdenschutz – jetzt bundesweit wirkungsvoll durchsetzen“ (19/581) beraten. Weitere Anträge haben die AfD (19/594) und Bündnis 90/die Grünen (19/589) vorgelegt. Derzeit ist noch strittig, ob die Vorlagen im Anschluss an den Umweltausschuss oder den Landwirtschaftsausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden.

AfD: Wolfspopulation intelligent regulieren

Die AfD schlägt ein Projekt zur Neufestlegung des Status der in Deutschland lebenden Wölfe und Wolfsmischlinge vor. Dabei solle untersucht werden, ob die Tiere der Unterart Canis Lupus Lupus angehören oder anderen Unterarten oder Mischlingen, die keinen Schutzstatus haben. Bis dies feststeht, sollen gesetzliche Grundlagen wie das Bundesnaturschutzgesetz konsequent umgesetzt werden.



Die Fraktion regt an, klar zu definieren, ab wann ein Einzelwolf oder ein Wolfsrudel problematisch in Bezug auf Mensch und Weidetier sind. Die Bedingungen für die Einstufung eines Einzelwolfs oder eines Wolfsrudels als „problematisch“ sollten abgesenkt werden. Die Interessen der Weidtierhalter seien mit denen des Naturschutzes gleichzustellen.

FDP: Wolf soll bejagt werden dürfen

Die FDP verlangt von der Bundesregierung unter anderem, den Wolf als jagdbare Tierart in das Bundesjagdgesetz aufzunehmen, einheitliche Standards für ein bundesweites Wolfsmanagement und Wolfsmonitoring zu schaffen und zusätzliche finanzielle Mittel für die Schadensprävention und Wolfsgeschädigter bereitzustellen.

Aus Sicht der Liberalen haben sich die Jäger als ausgebildete Fachkräfte im jeweiligen Jagdbezirk bewährt und sind in Notsituationen sehr schnell mobilisierbar. Eine Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht erkenne die besondere Bedeutung der Jäger an. Sie trügen die Verantwortung für eine ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur in ihrer Jagd und würden nicht zu Helfern in Ausnahmefällen degradiert.

Linke: Ausgleich für Schäden durch den Wolf schaffen

Die Linke plädiert für Sofortmaßnahmen für den Schutz weidetierhaltender Betriebe, zum Beispiel einen Rechtsanspruch auf Unterstützung für Herdenschutzmaßnahmen und den Ausgleich von Schäden durch Wolfsübergriffe zu schaffen, ihn bundeseinheitlich und praktikabel zu regeln und zu finanzieren.



Das Haftungsrecht bei Wolfsübergriffen will die Fraktion klar regeln und anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Bestandsentwicklung von Wildtieren insgesamt und des Wolfs im speziellen anstoßen, um wolfssichere Herdenschutzlösungen für unterschiedliche Gebietskulissen zu erarbeiten.

Grüne: Wolf umfassend schützen

Die Grünen fordern die Bundesregierung unter anderem auf, sich auf allen Ebenen für einen umfassenden Schutz des Wolfs einzusetzen.



Dabei sei das Ziel, eine stabile und ausreichend große Wolfspopulation zu erreichen und die Bedingungen für die natürliche Wiederansiedlung des Wolfes zu verbessern. (hau/31.01.2018)