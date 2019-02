Liveübertragung: Donnerstag, 14. Februar, 12.15 Uhr

Der Bundestag debattiert über den geplanten Kohleausstieg am Donnerstag, 14. Februar 2019. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat dazu einen Antrag mit dem Titel: „Nach den Empfehlungen der Kohlekommission – Jetzt Einstieg in den Kohleausstieg“ angekündigt. Ob der aktuell noch nicht vorliegende Antrag im Anschluss an die einstündige Debatte abgestimmt oder an die Ausschüsse überwiesen wird ist derzeit noch strittig.

Die AfD-Fraktion will zudem einen Antrag mit dem Titel: „De-Industrialisierung Deutschlands – Ausstieg aus dem Kohleausstieg“ vorlegen, der an den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur weiteren Beratung überwiesen werden soll. (hau/04.02.2019)