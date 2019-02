Um einer „Klimakatastrophe“ entgegenzuwirken, wollen Bündnis 90/Die Grünen den Klimaschutz im Grundgesetz verankern. Über einen entsprechenden Antrag der Fraktion (19/4522) hat der Bundestag am Donnerstag, 27. September 2018, erstmals eine Stunde lang debattiert und ihn dann zur Beratung in den Ausschuss für Inneres und Heimat überwiesen. Unterstützung bekam das Vorhaben nur von der Fraktion Die Linke.

Grüne: Es ist eine Frage der Generationengerechtigkeit

Die Grünen wollen in Artikel 20a des Grundgesetzes einfügen, dass die internationalen Zielvorgaben bei der Erfülung der Schutzpflicht verbindlich sind. Zudem soll der Bunds mehr Gesetzgebungsbefugnisse im Bereich des Klimaschutzes bekommen. Zugleich soll der bestehende Konsens zum Atomausstieg auf der Ebene der Verfassung festgeschrieben werden.

In seiner Rede sagte Fraktionschef Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen), der zurückliegende Hitzesommer habe gezeigt, dass der Klimawandel „in Deutschland angekommen“ sei. Obwohl sich die Weltgemeinschaft auf eine Verringerung der Treibhausgase verständigt und Deutschland sich zum Klimaschutz verpflichtet habe, steuere man mit voller Fahrt auf eine Welt zu, in der Teile des Planeten unbewohnbar würden. Eine Verankerung des Klimaschutzes im Grundgesetz könne zu einem ähnlichen Erfolg werden wie das Erneuerbare-Energien-Gesetz, dass dazu beigetragen habe, dass Strom so kostengünstig wie nie zuvor produziert werden könne - und sei daher eine „Frage der Generationengerechtigkeit“.

Linke unterstützt Forderung

Der Forderung der Grünen schloss sich lediglich Die Linke an. So sagte Niema Movassat (Die Linke), zwar sei der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen schon jetzt in Artikel 20 a des Grundgesetzes verankert, daraus würden sich aber bislang keine staatlichen Verpflichtungen ergeben.

Nötig sei es jetzt zudem, die Energiekonzerne angemessen zu besteuern, den Braunkohleausstieg zu Ende zu bringen und diesen sozialverträglich mit staatlichen Hilfen zu gestalten.

CDU/CSU: Antrag ist „Schaufensterpolitik“

Die übrigen Fraktionen wiesen die Forderung der Grünen zurück. So sagte Philipp Amthor (CDU/CSU) für die Union, der Antrag sei „reine Schaufensterpolitik“: Dafür sei „unser Grundgesetz zu schade“; die Verfassung sei „nicht Pinnwand ideologischer Ideen“.

Der Klimaschutz stehe „längst“ in der Verfassung. Zudem dürfe das Phänomen des Klimawandels nicht national isoliert betrachtet werden.

SPD will Klimaschutzgesetz statt Grundgesetzänderung

Für die Sozialdemokraten wies Dr. Nina Scheer (SPD) darauf hin, dass das Risiko bestehe, dass einige der geforderten Regelungen - etwa da, wo es um völkerrechtliche Verpflichtungen gehe -, sich in der Praxis ins Gegenteil verkehrten, wenn sich etwa verabredete Grenzwerte verschlechterten.

Sie warb bei den Abgeordneten um Unterstützung für das von der Großen Koalition geplante Klimaschutzgesetz.

AfD: Keine Einschränkung der Grundrechte ermöglichen

Der AfD-Abgeordnete Thomas Seitz warf den Grünen in seiner Rede vor, es gehe ihnen eigentlich darum, Grundstücke für den Bau von Windkraftanlagen enteignen, Fahrverbote verhängen oder Produktionserlaubnisse entziehen zu können.

Jede weitere Staatszielbestimmung sei „ein trojanisches Pferd“ mit dem Ziel, die Grundrechte der Menschen zu beschränken.

FDP: Bestehende Gesetze wirken nicht wie gewünscht

Die liberale Abgeordnete Judith Skudelny (FDP) sagte, es gebe keinerlei Dissens beim zwei-Grad-Ziel und der CO2-Einsparung. Allerdings gebe es schon jetzt ausreichend Gesetze und Verordnungen dazu, die offenbar nicht die gewünschte Wirkung entfalten würden.

Daher sei eine Grundgesetzänderung, die auf die gleiche Strategie setze, kontraproduktiv: Druck führe zu Frust, „noch mehr Druck führt zu noch mehr Frust“ - und führe dazu, dass der Klimaschutz für die Menschen die Bedeutung verliere, die er eigentlich brauche.

Gesetzentwurf der Grünen

Die Grünen wollen in Artikel 20a des Grundgesetzes einfügen, dass die internationalen Zielvorgaben bei der Erfüllung der Schutzpflicht verbindlich sind. Zugleich sollen dem Bund klarere fiskalische Gesetzgebungsbefugnisse im Bereich des Klimaschutzes, auch im Hinblick auf Verbrauchsteuern, gegeben verliehen werden, um ihm ein Gesamtkonzept zum Klimaschutz zu ermöglichen.

Gleichzeitig will die Fraktion den bestehenden Konsens zum Ausstieg aus der Atomenergie auf der Ebene der Verfassung festschreiben. Damit werde verfassungsrechtlich gesichert, dass nicht das eine Ziel (Klimaschutz) gegen das andere (den ebenso elementaren Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen vor den existenziellen Gefahren der Atomenergie) ausgespielt werden kann. (suk/sas/vom/27.09.2018)