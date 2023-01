Liveübertragung: Freitag, 20. Januar, 10.20 Uhr

Die Abgeordneten des Bundestages befassen sich am Freitag, 19. Januar 2023, mit der Arzneimittel-Versorgung. Die CDU/CSU-Fraktion hat dazu einen Antrag mit dem Titel „Beschaffungsgipfel jetzt einberufen – Versorgungssicherheit für Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln gewährleisten“ (20/5216) vorgelegt. Noch ist offen, ob der Antrag nach der etwa 70-minütigen Aussprache direkt abgestimmt oder zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen werden soll.

Antrag der CDU/CSU

Die Unionsfraktion stellt fest, dass sich die Versorgungslage mit Arzneimitteln in den vergangenen Monaten massiv verschlechtert habe. Fiebersäfte, Antibiotika, Insulin oder Krebsmedikamente seien zurzeit flächendeckend kaum noch erhältlich oder komplett vergriffen, heißt es in dem Antrag der Fraktion. Eine Ursache für Lieferengpässe sei die Produktionsverlagerung und -konzentration vieler Arzneimittel oder Grundstoffe in asiatische Länder mit der Folge, dass Deutschland seinen Status als „Apotheke der Welt“ verloren habe.

Die Abgeordneten fordern in dem Antrag unter anderem, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wichtige Arzneimittel, insbesondere für Kinder und Krebspatienten, wieder primär in Europa produziert werden und eine Reserve für Arzneimittel aufgebaut wird. (pk/irs/18.01.2023)