27 февраля 2022 г.

[Силу имеет только устное изложение речи.]

Уважаемые коллеги!

В начале своего выступления мне хотелось бы поприветствовать федерального президента, который присутствует на трибуне почетных гостей. Господин Гаук, я рада, что вы сегодня здесь.

Мы все находимся под впечатлением от драматичных событий. То, что страны Запада совместными усилиями пытались предотвратить, всё-таки случилось: в Европе началась война. Президент России Путин напал на Украину, грубо нарушив суверенитет страны и отказав украинцам в праве на самоопределение. Это вторжение является очевидным нарушением международного права и посягательством на принципы свободного мира — принципы, которые являются незыблемыми для Германии и всех демократий планеты.

Я приветствую посла Украины, господина доктора Андрия Мельника, который находится на трибуне. Ваше превосходительство, сейчас мы всеми мыслями с вашими соотечественниками, которые в эти дни защищают собственную свободу и демократию.

В пятницу вечером я провела телефонный разговор со своим коллегой Русланом Стефанчуком из украинского парламента, выразив нашу готовность к оказанию помощи и солидарность со всеми депутатами и украинцами. Германский Бундестаг и народ нашей страны всецело поддерживают свободную и демократическую Украину.

Мы видели подготовку к этой войне, но не смогли ее предотвратить. Это больно признавать, но мы поступили правильно, задействовав все дипломатические каналы в попытке помешать ей. Ни в одной войне не бывает победителей, есть только проигравшие!

В ходе боев уже погибли сотни людей, а более сотни тысяч спасаются от войны. Мы сопереживаем всем тем, кто потерял родных и близких или лишился крыши над головой. Всем демократическим государствам сейчас важно действовать рассудительно и решительно.

Я благодарю всех за то, что вы собрались сегодня, в воскресенье, на внеочередное заседание Германского Бундестага. Это — ещё одно подтверждение солидарности членов парламента в свете происходящих исторических событий исключительного характера.

Федеральный канцлер сейчас выступит с заявлением правительства. Сегодняшнее внеочередное заседание созвано по его требованию в соответствии с п. 3 ст. 39 Основного закона и абз. 2 пар. 21 регламента Бундестага.