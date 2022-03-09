27 лютого 2022 р.

[Чинним є усний виклад]

Шановні колежанки й колеги!

Передусім вітаю на трибуні для почесних гостей пана Федерального президента Гаука. Я рада, що Ви присутні тут сьогодні.

Усі ми перебуваємо під враженням драматичних подій. Те, чому Захід намагався запобігти об’єднаними зусиллями, все ж таки відбулося: у нас в Європі – війна. Президент Росії напав на Україну, брутально порушивши суверенітет країни, оспорюючи в людей України право на самовизначення. Цей напад є однозначним порушенням міжнародного права й атакою на принципи вільного світу. Принципи, що не підлягають обговоренню ні для Німеччини, ні для всіх демократій світу.

Вітаю на трибуні посла України пана д-ра Андрія Мельника. Ваша високосте, подумки ми з Вашими земляками, які цими днями захищають свою свободу й демократію.

У п’ятницю ввечері в телефонній розмові зі своїм колегою Русланом Стефанчуком я пообіцяла всім членам українського парламенту й усім українцям нашу допомогу та підтримку. Німецький Бундестаг і люди в нашій країні твердо стоять на боці вільної й демократичної України.

Ми могли бачити, як насувалася ця війна. Запобігти їй ми не змогли. Боляче зізнаватися собі в цьому. І все ж таки правильними були намагання, зроблені на всіх дипломатичних каналах. Кожна війна приносить лише втрати!

Сотні людей уже загинули в боях. Понад сто тисяч перебувають у бігах. Ми співчуваємо всім, хто втратив рідних і кого торкнулися горе й розруха. Зараз необхідно діяти рівною мірою розумно й рішуче. У союзі демократичних держав.

Дякую всім Вам за те, що прийшли сюди. Німецький Бундестаг зібрався сьогодні, у неділю, на позачергову сесію. У такій історичній надзвичайній ситуації це – також важливий сигнал солідарності нашого органу.

Федеральний канцлер зараз зробить урядову заяву. За його вимогою згідно зі Статтею 39 пункт 3 Основного закону в поєднанні з § 21 пункт 2 нашого регламенту я і скликала сьогоднішнє позачергове засідання.