На экстренном заседании Бундестага, прошедшем в воскресенье, 27 февраля 2022 г. и посвящённом начатой Россией войне против Украины в нарушение норм международного права, Германский Бундестаг заявил, что „Федеративная Республика Германия твёрдо и непоколебимо стоит на стороне наших украинских друзей“. По завершении обсуждения заявления правительства об актуальном положении, представленного Федеральным канцлером Олафом Шольцем (СДПГ), депутаты провели голосование по ряду резолюций, в которых фракции Бундестага в числе прочего осудили нападение России на Украину. Был принят совместный проект резолюции фракций партийной коалиции СДПГ, Зелёных и СвДП, а также крупнейшей оппозиционной фракции ХДС/ХСС (20/846), при этом фракции Левой партии и АдГ проголосовали против, а двое воздержались. С другой стороны, проекты резолюций от АдГ (20/843, 20/844) и Левой партии (20/845) не нашли поддержки большинства.

Канцлер: Серьёзные усилия нужно приложить на национальном уровне

Федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) резко осудил российское нападение на Украину и назвал его переломным моментом для Германии. „Мы стали свидетелями переломного момента в истории“, – заявил политик социал-демократической партии на экстренном заседании Бундестага. „Это значит, что мир после этого момента не будет таким, каким он был до него“.

По его словам, по сути речь идет о вопросе, вправе ли власть нарушать право и может ли президенту Путину быть позволено перевести часы назад, вернувшись в эпоху великих держав XIX столетия. „Найдем ли мы силы остановить таких поджигателей войны, как Путин“, – подчеркнул Шольц. Канцлер заявил, что с нападением на Украину Путин хладнокровно развязал агрессивную войну. И это происходит по одной лишь причине: „Свобода украинцев ставит под сомнение его репрессивный режим. Это человеконенавистничество. Это нарушение международного права. Это не может быть оправдано ни чем и ни кем“.

Шольц обосновал введение санкций против России и выступил с оправданием решения Федерального правительства о том, что теперь оружие Украине всё-таки будет поставлено: „Другого ответа на агрессию Путина быть не могло“. Также канцлер заявил о значительном увеличении военных расходов и говорил о „серьёзных усилиях на национальном уровне“. Так, на специальную статью бюджета „бундесвер“ будет единовременно выделено 100 миллиардов евро. „Нам необходимо намного больше инвестировать в безопасность нашей страны, чтобы таким образом защитить нашу свободу и нашу демократию“, – сказал Шольц. „Целью являются эффективные, сверхсовременные, передовые силы бундесвера, которые будут надежно защищать нас“.

ХДС/ХСС: Внешняя политика и политика безопасности превратились в черепки

Глава фракции Союза ХДС/ХСС Фридрих Мерц выступил с поддержкой санкций, объявленных Федеральным правительством против России. Союз поддержит широкий комплекс мер и „не станет придираться к мелочам“, – заявил председатель партии ХДС. Если Олаф Шольц хочет широкомасштабного укрепления бундесвера, то Союз поддержит канцлера в этом начинании, даже при наличии сопротивления, сказал Мерц. Однако он предупредил о том, что предоставление единовременной выплаты на инвестиции и планы вооружения бундесвера изначально означает новую государственную задолженность. Вопрос о привлечении данных долговых обязательств и их возможном закреплении в Конституции нельзя „просто решить заявлением правительства, прозвучавшим в воскресенье утром. Это нам нужно будет спокойно и подробно обсудить позже“.

По словам Мерца, Германия стоит перед „горой черепков, в которые превратилась германская и европейская внешняя политика и политика безопасности последних лет и десятилетий“. Некоторое из того, что казалось несомненным, ушло в прошлое. Так, разоружение в одностороннем порядке ведет не к росту безопасности, а к ее снижению. За захватническую войну, которую ведёт Россия, отвечает президент России Владимир Путин. „Этот “демократ чистой воды„“, которым он никогда не был, теперь „окончательно и на глазах всего мира стал военным преступником“, – заявил Мерц.

Министр иностранных дел: Нельзя оставить Украину беззащитной перед лицом агрессора

Министр иностранных дел Анналена Бербок (Союз 90/Зеленые) выступила в защиту поставок оружия Украине. „Нам нельзя оставить Украину беззащитной перед лицом агрессора, который несет этой стране смерть и разрушение“. Это четкий посыл в адрес Владимира Путина: „цена за эту войну против невинных людей и за нарушение устава ООН для системы Путина будет неподъемной“.

Министр иностранных дел подчеркнула, что речь идет об исключительной ситуации. „В вопросах экспорта оружия и военных операций мы и впредь, из глубокого убеждения, будем проявлять сдержанность“, – заявила Бербок, которая во время своего выступления обратилась и к украинскому послу Андрею Мельнику, сидевшему на трибуне для почётных гостей: „Мы не оставим Вас одних“, – пообещала она.

В вопросе отключения российских банков от международной платёжной системы SWIFT Бербок сказала: „Горькая реальность заключается в том, что ни одна санкция не сможет остановить это безумие сию минуту, даже SWIFT“. „Коварная игра Путина рассчитана на долгое время“. Поэтому долгосрочными должны быть и санкции.

По мнению АдГ, Запад тоже в ответе

Председатель фракции АдГ Алис Вайдель заявила о том, что Запад также несёт ответственность за нападение России на Украину. Приверженцы жёсткой позиции крепко держались за перспективу вступления в НАТО для Украины и при этом высокомерно отказали России в её статусе великой державы. „Причинение обиды России – это исторический провал Запада“, – сказала Вайдель, добавив, что это не меняет „неприемлемости российского вторжения“.

Вызов создания европейской архитектуры безопасности, которая позволила бы преодолеть мышление в категориях западного и восточного блоков, ещё больше усложнился, но тем не менее, он не вычеркнут из повестки дня. „Германия может и должна сыграть здесь важную роль честного посредника“, но ей нельзя „позволять неосознанно втянуть себя в войну“, – предупредила представительница АдГ.

Министр финансов: Санкции против России наложены с учетом долгосрочной перспективы

Федеральный министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) подчеркнул, что санкции против России наложены на неё с учётом долгосрочной перспективы: „Нам нужно будет проявить выносливость, и такая выносливость у нас есть“. По его словам, Германия готова нести бремя отрицательных последствий санкций, в том числе и внутри страны, „… ведь такова цена свободы“.

Тема энергетической безопасности на сегодняшний день заняла в Германии новую приоритетную позицию: „Возобновляемая энергетика позволяет нам избавиться от зависимости“. Поэтому ее можно назвать „энергетикой свободы“, – подчеркнул Линднер. Говоря о запланированной поддержке бундесвера в размере многомиллиардной суммы, он заявил, что текущая деятельность бундесвера должна финансироваться из обычных бюджетных средств с учетом механизмов ограничения государственной задолженности. Но это не сможет скорректировать недостаток внимания к бундесверу в течение многих лет. Поэтому ему будут предоставлены средства в форме единовременной выплаты – и, соответственно, это приведет к новой государственной задолженности. Такие займы с учётом сегодняшнего мирового положения являются инвестицией в свободу, как сказал Линднер, в этом вопросе также обратившийся за поддержкой к фракции ХДС/ХСС.

Левая партия: Против поставок оружия Украине

Председатель фракции Левых Амира Мохамед Али (Левая партия) признала, что её фракция ошибалась в оценке российского президента: „Сегодня мы видим ситуацию по-другому и четко говорим: агрессором здесь является Путин, и его нужно немедленно остановить“. Это российское вторжение нельзя ставить под сомнение и невозможно ничем оправдать.

При этом фракция сохраняет свою позицию против поставок оружия Украине и роста вооружения бундесвера: „Это наращивание вооружения, эта милитаризация – мы, Левые, не можем и не станем их поддерживать“. Левая партия „глубочайшим образом убеждена, что путь к свободе лежит через разоружение и демократию“, – повторила Мохамед Али.

Президент Бундестага: Нападение на Украину – это явное нарушение международного права

Экстренное заседание Бундестага было проведено по требованию Федерального канцлера в соответствии со статьей 39 абз. 3 Основного закона ФРГ. Президент Бундестага Бербель Бас (СДПГ) в начале заседания говорила о „важном сигнале солидарности нашего парламента“ в условиях исключительной исторической ситуации. „Нападение России на Украину – это явное нарушение международного права и посягательство на принципы свободного мира“, – заявила Бас.

„Германский Бундестаг и люди нашей страны твёрдо стоят на стороне свободной и демократической Украины“.

Проект резолюции партий СДПГ, ХДС/ХСС, Зелёных и СвДП

В совместно представленном проекте резолюции (20/846) фракций СДПГ, ХДС/ХСС, Союз 90/Зелёные и СвДП депутаты заявили, что непоколебимо стоят на стороне Украины и приветствуют отключение российских банков от международной платёжной системы SWIFT. Парламентарии в числе прочего потребовали от Федерального правительства предоставить Украине все возможные политические, экономические, финансовые и гуманитарные меры поддержки, а также проверить, можно ли предоставить Украине дальнейшее военное снаряжение.

Кроме того, следует обеспечить приём в Германии беженцев из Украины и оказать поддержку европейским соседям в приёме и обеспечении снабжения лиц, ищущих защиты. Далее необходимо продвижение в модернизации бундесвера с целью достижения полного оснащения и боеготовности вооруженных сил, а также достижение целей по обороноспособности в рамках НАТО в условиях тесных договорённостей с партнёрами Германии.

Проект резолюции Левой партии

В представленном фракцией Левой партии проекте резолюции (20/845) депутаты заявляют, что они твёрдо и непоколебимо стоят на стороне Украины. В тексте проекта Федеральное правительство призывается к тому, чтобы совместно с партнёрами Германии в международном сообществе оказать влияние на российское правительство всеми имеющимися в распоряжении дипломатическими средствами с тем, чтобы оно возобновило соблюдение и исполнение международных соглашений, нормативных документов и обязательных к исполнению договоров международного права, которые российское правительство подписало и таким образом обязалось им следовать.

Кроме того, Украине следует предоставить все возможные политические, экономические, финансовые и гуманитарные меры поддержки, включая также экономические санкции против олигархов и тех, кто наживается на войне. Также следует обеспечить приём в Германии и соседних странах Европы беженцев и лиц, ищущих защиты, из Украины. Однако следует отказаться от поставок оружия и направления дальнейших сил бундесвера, поскольку оружие является еще одним шагом в спирали наращивания вооружения Европы.

Проекты резолюций АдГ

Фракция АдГ предложила два проекта резолюций по заявлению правительства. В проекте первой резолюции (20/843) фракция требует от Бундестага осудить „нарушающую международное право завоевательную войну России против Украины“. Также Федеральное правительство должно выступить „за немедленное прекращение огня и отправление миротворческих сил Организации Объединенных Наций или ОБСЕ в Украину“. Кроме того, Федеральное правительство со своими европейскими и американскими партнёрами должно выступить „за стратегические переговоры с Россией на равных, касающиеся всей европейской архитектуры безопасности, с учётом контроля за вооружением, военными базами и военными учениями, особенно на востоке Европы вблизи российской границы“. Фракция желает возобновления „наложенного Германией в 2008 г. вето на членство Украины в НАТО“.

Во втором проекте резолюции (20/844) фракция АдГ требует возвращения общей воинской обязанности. В качестве обоснования фракция заявляет, что Федеративная Республика Германия должна быть принципиально в состоянии военными средствами „обеспечивать защиту собственной государственной территории и гарантировать как фактически, так и в договорном порядке необходимый вклад в защиту территории альянса“. Этого можно добиться лишь с помощью реактивации ранее отмененной воинской обязанности, значится в тексте фракции.

Бас осуждает нападение России на Украину

Ранее, в четверг, 24 февраля, Президент Бундестага Бербель Бас от имени Германского Бундестага выразила свою „искреннюю солидарность со всеми депутатами Верховной Рады и украинским народом“ председателю Верховной Рады Руслану Алексеевичу Стефанчуку. „24 февраля 2022 г. станет чёрным днём в истории Европы и всего цивилизованного мира“, – сказала Бас.

Начало Россией вероломной войны против Украины „совершенно неприемлемо и требует самого резкого осуждения“. Президент Бундестага заявила, что она убеждена в необходимости решительного ответа демократических членов международного сообщества на подобные действия. (ahe/eis/scr/27.02.2022)