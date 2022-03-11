У відеопромові Президент України Володимир Зеленський звертається на початку позачергової сесії в четвер, 17 березня 2022 року, до депутатів Німецького Бундестагу. Позачергова сесія розпочинається перед переходом до порядку денного о 9 годині.

Голова Бундестагу Бербель Бас ще в неділю, 27 лютого 2022 року, назвала напад на Україну однозначним порушенням міжнародного права й атакою на принципи вільного світу. „Принципи, що не підлягають обговоренню ні для Німеччини, ні для всіх демократій світу“, – заявила Бербель Бас на відкритті позачергової сесії з нагоди урядової заяви Федерального канцлера Олафа Шольца (СДПН) щодо війни проти України.

Перед цим у четвер, 24 лютого 2022 року, Голова Бундестагу висловила Голові Верховної Ради Руслану Олексійовичу Стефанчуку від імені Німецького Бундестагу свою „щиру солідарність із усіма членами Верховної Ради й народом України“. Бербель Бас запевнила Голову Верховної Ради, що переважна більшість членів Німецького Бундестагу твердо стоїть на боці України. (eis/11.03.2022)