Президент України Володимир Зеленський виголосив у вівторок, 11 червня 2024 року, промову перед депутатами Німецького Бундестагу. Спеціальне засідання відкрила вітальним словом Президентка Бундестагу Бербель Бас. Ще в день нападу на Україну 24 лютого 2022 року Бербель Бас засудила агресію Росії та порушення нею норм міжнародного права й від імені Бундестагу висловила солідарність із народом України.

За кілька тижнів після вторгнення, 17 березня 2022 року, Президент України вперше звернувся до депутатів Бундестагу. Утім, тоді Володимир Зеленський підключився до засідання у пленарній залі за допомогою відеозв’язку. У відеозверненні до парламенту він закликав надавати більше підтримки задля припинення війни у його країні.

Ще до цього Німецький Бундестаг на позачерговому засіданні у зв’язку із вторгненням Росії в Україну 27 лютого 2022 року заявив, що „Федеративна Республіка Німеччина твердо й непохитно стоїть на боці наших українських друзів“. Федеральний канцлер Олаф Шольц (СДПН) суворо засудив російський напад в урядовій заяві, назвавши війну поворотною точкою для Німеччини. Олаф Шольц скористався у цьому зв’язку виразом „переломний момент“.