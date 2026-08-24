Liveübertragung: Dienstag, 8. September, 10 Uhr

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner vereidigt am Dienstag, 8. September 2026, ohne vorherige Aussprache den Bundesminister für Verkehr, Steffen Bilger (CDU), und den Bundesminister für Gesundheit, Dr. Carsten Linnemann (CDU). Im Zuge einer Kabinettsumbildung ist Steffen Bilger auf Patrick Schnieder (CDU) und Carsten Linnemann auf Nina Warken (CDU) gefolgt. Beide Minister waren am Mittwoch, 29. Juli, von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ernannt worden.

Die Bundestagspräsidentin nimmt dafür im Plenarsaal des Bundestages den Amtseid nach Artikel 64 Absatz 2 des Grundgesetzes ab. Der Amtseid in Artikel 56 des Grundgesetzes lautet: „Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“ Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. (eis/26.08.2026)