Aktuelle Stunde

Aussprache zur Weltanschauung der Berliner Linken verlangt

Foto von mehreren roten Fahnen mit weißem Die Linke

Der Bundestag befasst sich in einer Aussprache mit dem Berliner Landesverband der Linken. (© picture alliance / dts-Agentur | -)

Liveübertragung: Mittwoch, 23. September, 16.40 Uhr

Nach der Fragestunde findet am Mittwoch, 22. September 2026, auf Verlangen der AfD-Fraktion eine Aktuelle Stunde statt. Die Abgeordneten führen eine Aussprache unter dem Titel „Fälle von Antisemitismus, Polizeifeindlichkeit sowie Nähe zu Islamisten, Linksextremisten und Clans bei den Linken Berlin – Jüngste Entwicklungen in den Blick nehmen“. Für die Debatte ist eine Dauer von einer Stunde vorgesehen. (eis/22.09.2026)