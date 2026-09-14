Liveübertragung: Mittwoch, 23. September, 16.40 Uhr

Nach der Fragestunde findet am Mittwoch, 22. September 2026, auf Verlangen der AfD-Fraktion eine Aktuelle Stunde statt. Die Abgeordneten führen eine Aussprache unter dem Titel „Fälle von Antisemitismus, Polizeifeindlichkeit sowie Nähe zu Islamisten, Linksextremisten und Clans bei den Linken Berlin – Jüngste Entwicklungen in den Blick nehmen“. Für die Debatte ist eine Dauer von einer Stunde vorgesehen. (eis/22.09.2026)