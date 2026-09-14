Stadtentwicklung

Verankerung von Klima­anpassung und Naturschutz im Grundgesetz

Silhouetten vieler Menschen auf einer Terrasse sind vor der tiefstehenden, grellen Sonne und warmem goldenen Himmel zu sehen.

Die Grünen wollen die Finanzierung des Klimaschutzes durch Bund und Länder im Grundgesetz verankern. (© picture alliance / imageBroker | Sylvio Dittrich)

Liveübertragung: Donnerstag, 24. September, 12.30 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 24. September 2026, erstmals einen Antrag mit dem Titel „Menschen vor Klimafolgen schützen – Jetzt Gemeinschaftsaufgabe ,Klimaanpassung und Naturschutz‘ im Grundgesetz verankern“, den die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angekündigt hat. Nach der 60-minütigen Aussprache soll der Antrag zur weiteren Beratung den Ausschüssen überwiesen werden. Welcher Ausschuss bei den weiteren Beratungen die Federführung übernimmt, ist derzeit noch offen. (hau/14.09.2026)