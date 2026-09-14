Liveübertragung: Donnerstag, 24. September, 12.30 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 24. September 2026, erstmals einen Antrag mit dem Titel „Menschen vor Klimafolgen schützen – Jetzt Gemeinschaftsaufgabe ,Klimaanpassung und Naturschutz‘ im Grundgesetz verankern“, den die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angekündigt hat. Nach der 60-minütigen Aussprache soll der Antrag zur weiteren Beratung den Ausschüssen überwiesen werden. Welcher Ausschuss bei den weiteren Beratungen die Federführung übernimmt, ist derzeit noch offen. (hau/14.09.2026)