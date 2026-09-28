Liveübertragung: Donnerstag, 8. Oktober, 14.50 Uhr

Ohne Aussprache stimmt der Bundestag am Donnerstag, 8. Oktober 2026, über mehrere Vorlagen ab:

Informationsaustausch I: Abgestimmt wird über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zu der Mehrseitigen Vereinbarung vom 22. Juni 2021 zwischen den zuständigen Behörden über den automatischen Austausch von Informationen über Einkünfte, die mittels digitaler Plattformen erzielt wurden (21/7193(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, die grenzüberschreitenden Steuerhinterziehung zu bekämpfen und die Steuerehrlichkeit zu fördern.. Dazu soll die internationale Zusammenarbeit intensiviert und der zwischenstaatliche automatische Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten ausgebaut werden. Mit der Mehrseitigen Vereinbarung verpflichten sich die Vertragsparteien, bestimmte Informationen über mittels digitaler Plattformen erzielte Einkünfte regelmäßig zu erheben und den anderen Vertragsstaaten automatisch zu übermitteln. Solche Informationen werden bereits heute unter EU-Mitgliedstaaten ausgetauscht. Auf der Grundlage der Mehrseitigen Vereinbarung werde der Informationsaustausch auch in diesem Bereich auf Nicht-EU-Staaten erweitert, erläutert die Bundesregierung.

Informationsaustausch II: Ebenfalls abgestimmt wird über den Gesetzentwurf der Bundesregierung Zusatzvereinbarung vom 8. Juni 2023 zur Mehrseitigen Vereinbarung vom 29. Oktober 2014 zwischen den zuständigen Behörden über den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten (21/7194(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Mit dem Gesetzentwurf soll der internationale Informationsaustausch über Finanzkonten ausgeweitet werden. Die Zusatzvereinbarung erweitert den bestehenden automatischen Austausch unter anderem auf Informationen über neue digitale Finanzprodukte, Derivate, die sich auf Kryptowerte beziehen, und Beteiligungen an Investmentunternehmen, die in Kryptowerte investieren.

Religionsfreiheit: Abgestimmt wird über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe zum dritten Bericht der Bundesregierung zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit im Berichtszeitraum 2020 bis 2022 (20/9580(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/1541(Dokument, öffnet ein neues Fenster) Nr. 73).

Impfschäden: Der Bundestag entscheidet über den Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Covid-19-Impfschäden ernst nehmen und deren medizinische Behandlung sicherstellen“ (21/774(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Dazu hat der Gesundheitsausschuss eine Beschlussempfehlung angekündigt. In dem Antrag wird die Bundesregierung unter anderem aufgefordert, eine bundesweite Post-Vac-Hotline einzurichten und zu betreiben, die als zentrale Anlaufstelle für Betroffene dient, mit medizinisch geschultem Personal besetzt ist und Beschwerten erfasst. Die Hotline solle regelmäßig evaluiert, ihre Wirksamkeit überprüft und eine enge Zusammenarbeit mit spezialisierten medizinischen Einrichtungen sichergestellt werden, um die Betroffenen bestmöglich zu versorgen. Zudem solle ein flächendeckendes Netzwerk spezialisierter Ambulanzen aufgebaut werden, damit Betroffene nicht weiter durch überlastete Einrichtungen abgewiesen werden. Darüber hinaus will die Fraktion, dass eine Stiftung für Impfgeschädigte geschaffen wird, die unbürokratische Hilfen bereitstellt und vom Bund finanziert wird, „um so für die Betroffenen zermürbende Entschädigungsprozesse zu vermeiden“.

Antibiotika: Abgestimmt wird auch über den Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Verbesserung der Maßnahmen zur Reduzierung von Risiken durch Fluorchinolon-Antibiotika und Stärkung der Hilfe für Betroffene“ (21/775(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Dazu liegt eine Beschlussempfehlung des Gesundheitsausschusses vor (21/4821(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Die Fraktion schreibt, die durch fluorchinolonhaltige Antibiotika verursachten gesundheitlichen Schäden stellten ein ernstzunehmendes Risiko für zahlreiche Patienten dar. Trotz regulatorischer Maßnahmen bestehe weiterhin Bedarf an Verbesserung der Verschreibungspraxis, intensiveren Forschungsanstrengungen und besseren Unterstützungsmaßnahmen, um die negativen Auswirkungen dieser Medikamente zu minimieren. Mit den hier beantragten Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass die Risiken von Fluorchinolon-Antibiotika weiter minimiert, Betroffene besser versorgt und Forschungslücken geschlossen werden. Vorgeschlagen wird unter anderem ein Förderprogramm, um spezialisierte medizinische Zentren für Betroffene an Universitätskliniken und spezialisierten Fachkliniken zu etablieren. Diese Zentren sollten interdisziplinäre Beratung, Diagnostik und Therapie anbieten, über eine gesicherte Finanzierung verfügen. eine zentrale Anlaufstelle für Betroffene darstellen und die Forschung bündeln. Aus dem Bundeshaushalt sollten laut Fraktion Mittel für Forschungsprojekte bereitgestellt werden, die sich mit der Entwicklung von Heilungsmöglichkeiten oder lindernden Therapieansätzen beschäftigen.

Infektionskrankheiten: Entschieden wird ebenso über den Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Regelmäßig und zeitnah Zahlen über Infektionskrankheiten bei Asylsuchenden bereitstellen“ (21/1743(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Auch dazu hat der Gesundheitsausschuss eine Beschlussempfehlung vorgelegt (21/4820(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Nach Ansicht der Fraktion sollten regelmäßig Zahlen über Infektionskrankheiten bei Asylbewerbern bereitgestellt werden. 2023 sei über kritische hygienische Bedingungen und das Wiederauftreten fast ausgerotteter Krankheiten in Deutschland wie Skabies (Krätze), Tuberkulose, Diphtherie und Masern berichtet worden. Diese Vorfälle hätten vor allem Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende sowie Einrichtungen mit ukrainischen Flüchtlingen betroffen, heißt es in dem Antrag. Das Robert-Koch-Institut müsse daher die eingestellten Berichte über meldepflichtige Infektionskrankheiten bei Asylsuchenden in Deutschland wieder aufnehmen und über nicht meldepflichtige Infektionskrankheiten bei Asylsuchenden regelmäßig berichten.

Petitionen: Das Parlament stimmt über 13 Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen ab, die beim Bundestag eingegangen waren und vom Petitionsausschuss beraten wurden. Es handelt sich dabei um die Sammelübersichten 317 bis 329 (21/8167(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8168(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8169(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8170(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8171(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8172(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8173(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8174(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8175(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8176(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8177(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8178(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8179(Dokument, öffnet ein neues Fenster)).

(vom/28.09.2026)