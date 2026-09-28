Wirtschaft

Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Ost­deutschland 2026

Marion Reiser vom Institut für Politikwissenschaft und Zentrum für Rechtsextremismusforschung, Demokratiebildung und gesellschaftliche Integration und Staatsministerin Elisabeth Kaiser präsentieren stehend den Bericht vor einer blauen Wand.

Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser (rechts) und Prof. Dr. Marion Reiser (links) haben den Bericht mit dem Titel „In Bewegung bleiben“ auf der Bundespressekonferenz vorgestellt. (© picture alliance / Metodi Popow | M. Popow)

Liveübertragung: Donnerstag, 8. Oktober, 15.05 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 8. Oktober 2026, über die von der Bundesregierung angekündigte Unterrichtung der Bundesregierung für Ostdeutschland 2026. Der Bericht mit dem Titel „In Bewegung bleiben“ wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, Elisabeth Kaiser (SPD), vorgestellt.

Darin werden 36 Jahre nach der Deutschen Einheit die unterschiedlichen Lebensperspektiven der Menschen in Deutschland thematisiert. Es wird betrachtet, wie Ost- und Westdeutsche auf ihre Aufstiegschancen blicken und ein Schwerpunkt auf die soziale Mobilität gelegt. Im Anschluss wird der Bericht an den Wirtschaftsausschuss überwiesen. (eis/02.10.2026)