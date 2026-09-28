Liveübertragung: Mittwoch, 7. Oktober, 18.40 Uhr

Die Bundesregierung setzt sich für die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Südsudan (Unmiss) im Rahmen der Mission der Vereinten Nationen ein. Ihren dazu angekündigten Antrag berät der Bundestag am Mittwoch, 7. Oktober 2026, erstmals. Nach einer 30-minütigen Aussprache soll der Antrag an die Ausschüsse überwiesen werden. Federführend bei den weiteren Beratungen soll der Auswärtige Ausschuss sein.

Das derzeitige Mandat endet am 31. Oktober 2026. Die Bundeswehr beteiligt sich seit 2005 an Unmiss. Die Mandatsobergrenze liegt aktuell bei 50 Soldatinnen und Soldaten. (hau/28.09.2026)