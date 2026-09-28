Liveübertragung: Donnerstag, 8. Oktober, 13.35 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 8. Oktober 2026, über zwei Anträge mit den Titeln „24 Maßnahmen zur Bekämpfung von linksextremer Gewalt und Terror – Jetzt gemeinsam handeln zum Schutz von Demokratie und Rechtsstaat“ und „Sachbeschädigungen der kritischen Infrastruktur (KRITIS) in der polizeilichen Kriminalstatistik gesondert abbilden“, die die AfD-Fraktion angekündigt hat. Die Anträge sollen im Anschluss an die einstündige Aussprache dem Innenausschuss zur federführenden Beratung überwiesen werden. (hau/28.09.2026)