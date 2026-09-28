Abgesetzt: Maßnahmen zur Bekämpfung von linksextremer Gewalt
Der Bundestag hat die Beratung zweiter AfD-Anträge am Freitag, 25. September 2026, von der Tagesordnung abgesetzt. Die Anträge mit den Titeln „24 Maßnahmen zur Bekämpfung von linksextremer Gewalt und Terror – Jetzt gemeinsam handeln zum Schutz von Demokratie und Rechtsstaat“ und „Sachbeschädigungen der kritischen Infrastruktur (KRITIS) in der polizeilichen Kriminalstatistik gesondert abbilden“ sollten ursprünglich dem Innenausschuss zur federführenden Beratung überwiesen werden. (hau/22.09.2026)