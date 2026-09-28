Liveübertragung: Donnerstag, 8. Oktober, 15.40 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 8. Oktober 2026, über drei von der Fraktion Die Linke angekündigte Anträge zur Rentenpolitik. Der Antrag mit dem Titel „Keine weitere Erhöhung der Regelaltersgrenze“ soll ebenso wie der Antrag „Abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte erhalten“ und der Antrag „Altersteilzeit weiterhin ab 55 Jahren und im Blockmodell ermöglichen“ sollen nach der halbstündigen Aussprache dem federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen werden. (hau/28.09.2026)