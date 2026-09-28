Soziales

Anträge zur Rentenpolitik

Symbolfoto: Senioren und Maßband. Nahaufnahme zweier Miniaturfiguren, einer älteren Mann-Figur mit heller Krawatte, grüner Jacke und Händen in den Taschen, und einer älteren Frau-Figur mit dunkler Jacke und blauem Rock, die die Hände vor dem Körper hält. Im Hintergrund liegt ein weißes, aufgerolltes Maßband mit roten Ziffern;

Die Höhe der Regelaltersgrenze ist das Thema einer Debattenvorlage im Deutschen Bundestag. (© picture alliance / Bildagentur-online/Ohde | Bildagentur-online/Ohde)

Liveübertragung: Donnerstag, 8. Oktober, 15.40 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 8. Oktober 2026, über drei von der Fraktion Die Linke angekündigte Anträge zur Rentenpolitik. Der Antrag mit dem Titel „Keine weitere Erhöhung der Regelaltersgrenze“ soll ebenso wie der Antrag „Abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte erhalten“ und der Antrag „Altersteilzeit weiterhin ab 55 Jahren und im Blockmodell ermöglichen“ sollen nach der halbstündigen Aussprache dem federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen werden. (hau/28.09.2026)