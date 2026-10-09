Der Bundestag hat von der Tagesordnung die für Freitag, 9. Oktober 2026, geplante Beratung eines Antrags von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Brücken bauen, Menschenrechte stärken – Für eine starke Partnerschaft zwischen Deutschland und der Türkei“ (21/8397(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) abgesetzt. Im Anschluss an die halbstündige Aussprache sollte der Antrag zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden. Federführend wäre der Auswärtige Ausschuss gewesen. (hau/08.10.2026)